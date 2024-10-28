В Украине заработал первый 'детский сад на колесах': что это такое и как он выглядит. Фото, видео

В Херсонской области заработал первый "детский сад на колесах". Автобус, в котором проводят занятия для дошкольников, оборудован всеми необходимыми учебными материалами и спортивным инвентарем для активного досуга.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. По словам чиновника, с детьми будут заниматься профессиональные дефектологи и психологи, которые будут помогать им преодолевать стресс и содействовать социализации.

Автобус будет приезжать в населенные пункты, где нет работающих детсадов, по графику и останавливаться там, где есть укрытие. Таким образом, удастся частично компенсировать отсутствие дошкольной подготовки в тех районах, где отсутствует доступ к образованию, заверил Прокудин.

"Автобус будет приезжать по графику в те населенные пункты, где пока нет работающих детсадов. Он будет останавливаться там, где есть укрытие. К сожалению, из-за российской агрессии в Херсонской области много учебных заведений уничтожено. Поэтому этот мобильный садик поможет хотя бы частично компенсировать отсутствие дошкольного образования и поддержать детей, которые больше всего в этом нуждаются", – написал Прокудин.

В то же время заместитель министра по вопросам раннего дошкольного и инклюзивного образования Евгения Смирнова в Facebook отметила, что для Украины это новый опыт, однако такая форма предоставления образования существует давно. По ее словам, во многих странах мира такие заведения успешно функционируют и обеспечивают качественное обучение для детей.

Чиновница отметила, что детсад не заменит традиционное учебное заведение, однако станет поддержкой детей там, где она особенно нужна.

"Пока возникает много вопросов, но благодаря появлению первого мобильного сада мы сможем провести исследование его работы для дальнейшего масштабирования и понять, будут ли родители отдавать своих детей в такие садики. Это не заменит традиционный садик в классическом понимании, но станет важной поддержкой там и тогда, где она особенно нужна", – написала Смирнова.

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