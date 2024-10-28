В Украине заработал первый "детский сад на колесах": что это такое и как он выглядит. Фото, видео

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине заработал первый 'детский сад на колесах': что это такое и как он выглядит. Фото, видео

В Херсонской области заработал первый "детский сад на колесах". Автобус, в котором проводят занятия для дошкольников, оборудован всеми необходимыми учебными материалами и спортивным инвентарем для активного досуга.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. По словам чиновника, с детьми будут заниматься профессиональные дефектологи и психологи, которые будут помогать им преодолевать стресс и содействовать социализации.

Автобус будет приезжать в населенные пункты, где нет работающих детсадов, по графику и останавливаться там, где есть укрытие. Таким образом, удастся частично компенсировать отсутствие дошкольной подготовки в тех районах, где отсутствует доступ к образованию, заверил Прокудин.

В Украине заработал первый "детский сад на колесах": что это такое и как он выглядит. Фото, видео

"Автобус будет приезжать по графику в те населенные пункты, где пока нет работающих детсадов. Он будет останавливаться там, где есть укрытие. К сожалению, из-за российской агрессии в Херсонской области много учебных заведений уничтожено. Поэтому этот мобильный садик поможет хотя бы частично компенсировать отсутствие дошкольного образования и поддержать детей, которые больше всего в этом нуждаются", – написал Прокудин.

В то же время заместитель министра по вопросам раннего дошкольного и инклюзивного образования Евгения Смирнова в Facebook отметила, что для Украины это новый опыт, однако такая форма предоставления образования существует давно. По ее словам, во многих странах мира такие заведения успешно функционируют и обеспечивают качественное обучение для детей.

В Украине заработал первый "детский сад на колесах": что это такое и как он выглядит. Фото, видео

Чиновница отметила, что детсад не заменит традиционное учебное заведение, однако станет поддержкой детей там, где она особенно нужна.

В Украине заработал первый "детский сад на колесах": что это такое и как он выглядит. Фото, видео

"Пока возникает много вопросов, но благодаря появлению первого мобильного сада мы сможем провести исследование его работы для дальнейшего масштабирования и понять, будут ли родители отдавать своих детей в такие садики. Это не заменит традиционный садик в классическом понимании, но станет важной поддержкой там и тогда, где она особенно нужна", – написала Смирнова.

В Украине заработал первый "детский сад на колесах": что это такое и как он выглядит. Фото, видео

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