Зеленский подписал закон о дошкольном образовании в Украине: что изменится для детей и воспитателей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дошкольном образовании, предусматривающий кардинальные изменения для детских садов. В частности, документ гарантирует развитие современной качественной системы образования, благодаря которой дети будут получать качественные знания.

Кроме того, будут увеличены академические свободы воспитателей, уменьшен объем нагрузки, а также повышена заработная плата педагогических работников. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на официальной странице в Telegram.

"Законопроект 8030 "О дошкольном образовании" подписан Президентом Украины! Поздравляю всех и каждого, кто работал над ним на протяжении последних лет", – написал чиновник.

Согласно закону, у воспитателей должно быть четко определено рабочее время и обеспечен полноценный отдых вне его. Документ позволяет увеличить уровень доходов работников государственных и коммунальных заведений дошкольного образования за счет дополнительных образовательных услуг. Также 70% годового дохода может быть направлено на оплату труда, премирование воспитателей в соответствии с коллективными договорами. А 30% идти на улучшение и развитие материально-технической базы детсадов.

Документ предусматривает наполняемость групп. Она определяется из соотношения количества питомцев к количеству воспитателей, одновременно работающих с ними. В частности, на одного воспитателя в группе дошкольников одного возраста должно быть:

не более 5 детей в возрасте до одного года;

не более 10 лет от одного до двух лет;

не более 15 от двух до трех лет;

не больше 20 от трех лет.

Разного возраста:

не более 15 от трех лет;

не более 10 при наличии в группе хотя бы одного ребенка от одного до трех лет;

Количество детей в группе не может составлять менее пяти детей (трое детей до одного года).

Родители смогут отдавать малышей в садик с 3 месяцев, где для них будет работать механизм образовательного развития с рождения. Кроме того, в стране должны появиться мобильные детские сады для дошкольников из отдаленных населенных пунктов. Также будут созданы Центры поддержки родителей. Их планируют открывать в каждой территориальной общине. Взрослые смогут получить квалифицированную помощь или знания.

Напомним, закон вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не ранее дня его опубликования.

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