Оплачиваемый отпуск 56 дней, ясли для младенцев и центр поддержки родителей: как хотят реформировать дошкольное образование в Украине

Подкомитет по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций закончил работу над подготовкой ко второму чтению законопроекта, который вводит реформу дошкольного образования. Его планируют внести на рассмотрение парламента в ближайшее время. Главная идея изменений заключается в предоставлении детям возможности получать современные и качественные знания в садах. Согласно предложенным изменениям, будет формироваться достойное отношение к воспитателям. В частности, у них будет 56 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сокращенное рабочее время, умеренная педагогическая нагрузка и увеличение финансирования от общины.

Об этом рассказал глава подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов. По его словам, родители теперь смогут отдавать малышей в садик с 3 месяцев, а для детей будет работать механизм образования от рождения. Кроме того, в стране должны появиться мобильные детские сады для дошкольников из отдаленных населенных пунктов. Воронов заверил, что были учтены самые лучшие отечественные и мировые опыты.

Также будут созданы Центры поддержки родителей. Их планируют открывать в каждой территориальной общине. Взрослые смогут получить квалифицированную помощь или знание.

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"Одна из ключевых новелл — создание Центров поддержки родителей. В каждом территориальном обществе должен быть минимум один такой центр. Они будут оказывать родителям педагогическую и психологическую помощь. Там можно будет получить консультацию, пройти специализированные курсы и семинары, обменяться опытом с другими родителями", – сказал Воронов.

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