Нужен ли детский сад для социализации ребенка. Мнение психолога

Эксперт из родительско-детских отношений Мария Сичинская рассказала, что детям важно общаться с другими дошкольниками, однако не обязательно ходить для этого на целый день в садик. По ее словам, если у родителей есть необходимость в свободном времени, то дошкольное заведение станет хорошим вариантом. Однако малышам будет достаточно нескольких часов, проведенных со сверстниками на площадках или кружках. Главное, чтобы был стабильный коллектив.

Сичинская отметила, что лучше дети социализируются в кругу взрослых, которые действительно могут показать достойный пример. Своими мыслями эксперт по психологии поделилась в видео.

"Если дети общаются с другими детьми, и мы называем это социализацией, то получается, что один ребенок, незрелый, импульсивный, учит другого ребенка каким-то нормам. Ну это же совершенно не так. Это просто общение со сверстниками. А социализируется ребенок, на самом деле, лучше всего в кругу взрослых людей, которые зрелые эмоционально, действительно могут показать достойный пример. И мы знаем, что не все могут показать достойный пример, что там говорить о детях", – сказала Сичинская.

Видео дня

По ее словам, детсад не является необходимостью. Однако есть определенные условия, которые нужно обеспечить дошкольникам, чтобы они нормально развивались и это напрямую связано с общением со сверстниками. В частности, это касается прохождения определенных затруднений в умении взаимодействовать с другими детьми.

"Социализация – это такой процесс, когда ребенок повторяя за поведением других людей, особенно взрослых, перенимает определенные правила, как нужно вести себя в обществе", – пояснила психолог.

Она добавила, что если родители волнуются, как малыш пойдет в школу без опыта работы с воспитателем, сверстниками и в коллективе, то можно воспользоваться специальными группами подготовки. По ее словам, этого будет достаточно, чтобы ребенок привык к определенному формату обучения.

Специалист обратила внимание, что детсады появились не так давно с идеей, что малышей должны воспитывать воспитатели, а родители могли бы работать. Поэтому, по ее словам, дошкольные учреждения – это, прежде всего, помощь взрослым и он их выручает. В частности, им не нужно беспокоиться о том, как организовать развитие ребенка, игры и общение со сверстниками.

"Сейчас так как устройство и состав семьи несколько изменился, и мы уже не живем в большинстве своем, а живем своими небольшими семьями, то родителям тяжело, они должны быть постоянно со своими детьми, это действительно истощает, как бы иногда стыдно ни было это признавать", – заметила Сичинская.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выбрать детский сад за границей и на что обязательно обратить внимание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!