Советы психолога, как выбрать садик за границей и наладить диалог с будущим воспитателем

Война в Украине заставила многих покинуть свои дома и искать более безопасное место за пределами страны. Среди оказавшихся за границей – немало детей дошкольного возраста, которым приходится адаптироваться в новой среде. В частности, начать ходить в садик.

При выборе иностранного сада стоит обращать внимание на тот, где учат интересно без чрезмерной нагрузки, рассказывает Мария Сичинская, эксперт родительско-детских отношений и взаимоотношений супружеских пар. В частности, она рекомендует не спешить готовиться к школе, а дать детям возможность насладиться игрой.

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В каждой стране свои подходы к дошкольному образованию, где-то преобладает акцент на обучение, в других – дают детям возможность свободно развиваться и учиться. Самое главное для ребенка при смене места жительства – создание условий для плавной адаптации. Садики без дополнительной нагрузки в обучении будут лучше подходить для детей-переселенцев, отмечает психолог.

Если возможности выбирать садик нет – лучше отдавать ребенка в тот, который находится ближе всего к дому. Дети достаточно быстро привыкают к новым условиям, однако родителям нужно будет набраться сил и терпения, рассказывает эксперт психологической поддержки.

Как наладить общение с воспитателем: советы Марии Сичинской

Обращайтесь к воспитателю, чтобы обсудить мягкую адаптацию ребенка. Отметьте стрессы, которые пережил ваш ребенок из-за событий в Украине. Многие понимают сложные обстоятельства и готовы помочь, даже если это не соответствует правилам.

Дайте возможность лично познакомиться ребенку с воспитателем перед его первым днем в садике. Это позволит малышу почувствовать, что вы его передаете в надежные руки человека, который будет о нем заботиться.

перед его первым днем в садике. Это позволит малышу почувствовать, что вы его передаете в надежные руки человека, который будет о нем заботиться. Будьте близки к своему ребенку , особенно на начальном этапе его адаптации в садик. Если это возможно, посетите детский сад вместе с ним, это успокоит и поможет приспособиться. Если же такой возможности нет – попросите воспитателя присылать фото и видео с садика.

, особенно на начальном этапе его адаптации в садик. Если это возможно, посетите детский сад вместе с ним, это успокоит и поможет приспособиться. Если же такой возможности нет – попросите воспитателя присылать фото и видео с садика. Полагайтесь на опыт воспитателя, но если вы чувствуете, что что-то не верно – прислушивайтесь к своим ощущениям.

Когда отдаете ребенка в садик в другой стране, верьте в него. Главное – быть терпеливым и поддерживать малыша, резюмирует психолог.

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