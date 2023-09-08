Как снизить стресс и тревожность у детей перед школой с помощью простой игры. Советы Светланы Ройз

Известная детская психолог Светлана Ройз предложила родителям простой и эффективный способ снизить стресс и тревогу у детей. С помощью простой игры учащимся, имеющим переживание перед школой, предоставляется возможность раскрыть положительный и отрицательный сценарий выбранной ситуации.

Деталями психолог поделилась на своей странице в Facebook, где рассказала, что играет в такую игру и со своей дочерью. Правила подходят всем и очень просты. Называется она - "К счастью – К сожалению".

Для начала выбирается ситуация, беспокоящая одного из участников. Первый игрок говорит "к сожалению" и предлагает негативный сценарий развития события. Следующий игрок говорит "к счастью" и описывает положительный сюжет беспокоящей проблемы. И так по кругу, пока тема себя не исчерпает, рассказывает специалист.

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Благодаря простым словам школьник сможет увидеть многовариантность развития беспокоящей ситуации и не зацикливаться на негативном сценарии происшествия.

Светлана Ройз на своем примере поделилась своим опытом игры с дочерью накануне первого сентября, чтобы снизить волнение ребенка перед школой. Предлагаем ознакомиться с ситуацией и развитием сценария.

Ситуация – завтра в школу.

К сожалению – в школе дети все забыли друг друга и не выказывали вообще радости от встречи.

К счастью – мы быстро привыкли друг к другу и уже через час вместе общались.

К сожалению – уроки были не интересны.

К счастью – на следующий день были другие.

По словам психолога, все игравшие в такую игру возвращаются к ней даже наедине. При ощущении тревоги проговаривают внутри разные варианты "к счастью" и "к сожалению", чем и помогают себе стабилизировать состояние.

"К сожалению, мы не можем быть готовы ко всему. К счастью, жизнь в своей непредсказуемости дарит нам много неожиданных и радостных сюжетов. И к счастью, мы точно есть друг/друг у одних", – подытожила консультант по психологии.

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