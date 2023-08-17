Будет учиться лучше всех: как приучить ребенка к режиму сна перед возвращением в школу

В преддверии начала учебного года родители всегда заняты тем, чтобы приобрести ребенку все необходимое для занятий – тетради, ручки, рюкзак, новую форму. Но эксперты утверждают, что подготовка не должна исчерпываться только вещами.

За летние каникулы у большого количества школьников сбивается режим сна. А такие нарушения отрицательно сказываются на успеваемости, усвоении материала и физическом самочувствии. Поэтому важно начать возвращать ребенка к правильному графику заранее. И канадское издание CTV News обратилось за советом по этому поводу к Керон Ирвин – основательнице консультационной службы для родителей и опекунов Roo Family.

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По словам Ирвин, закладывание правильных привычек сна в детстве может помочь не только настроить ребенка на успехи в течение всего учебного года, но и сформировать здоровый подход к отдыху на будущее. Вот с чего стоит начать переход к правильному графику сна прямо сейчас.

Предложите изменения, но отдайте ответственность

Введение нового распорядка после трехмесячного периода непрерывного летнего веселья может вызвать конфликты в семье. Избежать их можно, если привлечь самих детей к формированию их распорядка.

Поговорите со своими школьниками о том, почему им нужно начинать ложиться спать раньше. Обязательно спросите, что им в этом поможет. Это даст ребенку почувствовать себя ответственным за собственные решения, не нарушит его чувство контроля над своей жизнью.

В зависимости от возраста ребенка, можно использовать разные стратегии. С учениками младших классов хорошо сработают картинки и сформулированные в форме сказок истории, которые учат правильной вечерней рутине – почистить зубы, переодеться в пижаму и т.д. С подростками следует разговаривать на равных. В любом случае, позволяйте ребенку вносить свои предложения и вполне серьезно обсуждайте их.

Вводите успокаивающие практики

Детям бывает так же тяжело уснуть из-за нервного перевозбуждения, как и взрослым. Поэтому важно учить их добиваться расслабления перед тем, как отправиться в постель. Этому могут помочь определенные ритуалы. К примеру, совместное чтение книг перед сном, установление времени, после которого нельзя пользоваться гаджетами и даже медитация.

Ирвин также посоветовала включать детям успокаивающую музыку перед сном. Хорошо делать это, когда они принимают ванночку или чистят зубы. Это ментально подготовит их к тому, что пора отдохнуть, и поможет им расслабиться. Мозг начинает формировать связь между определенным плейлистом и отходом ко сну. Далее им можно будет пользоваться в автоматическом режиме – звук определенной музыки будет запускать реакцию расслабления.

Вводите изменения постепенно

Большинству родителей трудно приучить своих детей к новому расписанию в течение первой недели в школе, но "генеральная репетиция" их нового распорядка может помочь более плавному переходу, объясняет Ирвин. Экспертка предложила начать менять время укладывания в постель каждый вечер на более раннее за несколько недель до начала уроков.

Например, если вы хотите, чтобы ваши дети ложились спать до 8 часов вечера, хотя пока они идут в постель после 9 часов вечера, вы можете попытаться постепенно смещать время отбоя на 15 минут. В первый вечер пусть они ложатся в 21:30, через несколько дней в 21:15, затем в 21:00 – и так далее, пока вы не достигнете желаемого тайминга.

И не забывайте сотрудничать с детьми на каждом этапе. Они должны знать, что их мнение важно, они имеют право на собственные решения и являются ключевым участником каждого процесса в своей жизни.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать ребенку правильный рюкзак для школы.

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