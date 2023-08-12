Как выбрать рюкзак для школьника, чтобы от него не болела спина: главные правила

Выбирая рюкзаки для школьников, родители обычно обращают внимание на анатомическую спинку с мягкими подушками, поддерживающими осанку. Это один из основных аспектов правильного рюкзака, но не следует пренебрегать и другими нюансами.

OBOZREVATEL разбирался, нужны ли на рюкзаке нагрудные и поясные ремни и какая польза от S-образных широких лямок. Специалисты говорят, что неправильно подобранная модель приведет к проблемам с осанкой и болям в спине.

Правило 1

Ортопедическая спинка повторяет естественный изгиб позвоночника. Она способна снизить нагрузку на спину, что особенно полезно при длительном ношении. Ребенок перестанет сутулиться, ведь рюкзак будет держать осанку в естественном положении.

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Правило 2

Обратите внимание на лямки – лучше выбрать анатомические. Лямки шириной менее 5 см не будут давить на плечи, а S-образная форма будет предотвращать скольжение во время движения.

Правило 3

Для детей младшего школьного возраста следует выбрать рюкзак с нагрудным и поясным ремнем – они позволяют зафиксировать рюкзак на спине и способствуют равномерной нагрузке на спину.

Правило 4

Универсальных параметров рюкзаков не существует – каждый ребенок индивидуален, и подбирать рюкзак нужно с учетом особенностей: роста, веса и т.д. Однако есть определенные правила, которые следует соблюдать при выборе рюкзака:

Дно рюкзака должно быть на 4 см ниже талии. Верхний край рюкзака должен быть на уровне плеч. Обратите внимание на этикетку – там указывают размер изделия, он должен соответствовать параметрам и росту ребенка.

Вес пустого рюкзака должен составлять не более 1 кг, а полного – не более 10% массы ребенка.

Правило 5

Тяжелые учебники размещайте поближе к спинке – это позволит сохранять баланс во время движения и создаст равномерную нагрузку.

Правило 6

Не забывайте о светоотражающих элементах – они сделают ребенка заметным на дороге в темное время суток.

Правило 7

Следите, чтобы ваш ребенок не носил рюкзак на одном плече. Это приведет к развитию сколиоза, компрессии позвонков и пережатию сосудов и нервных окончаний. Рюкзак нужно носить на двух лямках.

Правило 9

Надевать и снимать рюкзак лучше с высокой поверхности, например с парты. Так вес равномерно распределится на спине и плечах.

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