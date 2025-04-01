'Родители ни на что не сдают деньги'. Галина Сергеева – о школах и детсадах в Финляндии, хитрых россиянах и о том, что шокировало финнов в Украине

Украинская журналистка Галина Сергеева успешно работала на телеканалах СТБ и "1+1", но в 2018 году по личным причинам она с двумя детьми решила переехать в Финляндию. Там женщина учит язык, строит успешную карьеру на телевидении и родила еще трех сыновей.

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В разговоре с OBOZ.UA Галина Сергеева как мама пяти детей из собственного опыта рассказала, что нужно студенту для получения бесплатного обучения и жилья, за что школьника могут отправить домой и к чему следует быть готовым, отдавая ребенка в детский сад. Она также поделилась, как это – жить в суровом климате, не иметь семейного врача и почему финны были шокированы после поездки в Украину.

– Галина, насколько мне известно, многие украинские родители, переехав в Финляндию, не отдают своих детей в местные школы – они учатся онлайн в украинских. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Мне кажется, это актуальная проблема. Дети продолжают учиться онлайн, чтобы не терять год. Они никуда не ходят, сидят дома за компьютером и только выполняют украинские задания. Но школа – это не о домашке. Это и общение, и друзья, и дорога в школу и обратно. Ты идешь, смотришь – солнышко вышло или листья упали.

Когда у ребенка нет школы, это лишает его огромной части жизни, кроме того, вырывает из интеграции. Те люди, которые приехали с ощущением, что они скоро вернутся домой, конечно, не имеют мотивации отдавать детей в местную или другую европейскую школу. Но разве плохо, что ребенок будет знать другой язык? Разве плохо, что у него будут друзья в той далекой стране, которая его приютила? Неужели плохо, что у него будет опыт общения, опыт воспитания в другой школе?

К тому же многие родители думают, что, если дети пойдут в местную школу, их не зачислят потом обратно в украинскую. Это неправда. Я знаю семьи дипломатов или бизнесменов, которые по определенным причинам выезжали из Украины еще до полномасштабного вторжения, а когда возвращались, ребенок сдавал только академическую разницу, то есть украинский язык, историю Украины и попадал обратно в украинскую школу, даже в тот же класс.

– Когда вашей старшей дочери учительница посоветовала остаться на дополнительный год, чтобы улучшить оценки, как вы это восприняли?

– Моя дочь волновалась, что будет самой старшей в классе, но, как оказалось, это не проблема. Дети, которым 14-15 лет, конечно, учат новый язык не так быстро, как младшие. У Оли были идеальные математика и физика, но финский язык у нее на плохом уровне, потому что она год проучилась в подготовительном классе, который состоял из детей-мигрантов. Там трудно было подтянуть именно финский язык, общаясь на английском, и поэтому учительница посоветовала остаться еще на год в восьмом классе. По оценкам она могла перейти в девятый, но здесь такая система, к которой сейчас переходит Украина – после девятого класса поступать в гимназию или лицей. С плохими оценками не будет шанса учиться в хорошем лицее.

Моя дочь очень волновалась. Мол, какой позор – быть в классе самой старшей! А когда будет поступать в университет, это ей будет уже 20 лет! Но мне удалось ее убедить. Позже выяснилось, что одноклассники – ее сверстники, потому что в Финляндии в школу идут с семи лет.

Сейчас дочь учится в университете. Ее одногруппники существенно старше ее, некоторым даже 30. То есть это люди, которые уже поработали и поняли, что стремятся именно к этой профессии.

– Удалось ли поступить на государственную форму обучения? Какова система оценивания в университете?

– В Финляндии каждый ребенок, имеющий разрешение на пребывание, может претендовать на государственную форму обучения. Оплачивать должны только иностранцы, но на украинцев после полномасштабного вторжения это не распространяется. К нам из-за войны приехала 16-летняя племянница. Из-за возраста ее уже не приняли в школу, и чтобы не терять время, она пошла в International Baccalaureate School – это такие международные лицеи, гимназии. После окончания она поступила в университет, где обучение проводится на английском языке. Как беженка она его не оплачивает. Ей также дали комнату в общежитии и стипендию. Я говорю, что Финляндия – это страна, где победил социализм (улыбается).

Моя дочь стояла в очереди на студенческое жилье, потому что любой студент от 18 лет имеет на это право и может получить что-то вроде общежития – комнату в квартире или даже небольшую квартиру, оплачиваемую службой социального страхования. Сейчас Ольга живет уже отдельно.

Что касается системы оценивания, то в университетах она пятибалльная. Студенты могут себе выбирать предметы и составлять свой график.

– После учебы ваша дочь работает в кафе. С какого возраста можно работать в Финляндии?

– В девятом классе обязательна рабочая практика для всех школьников. Ученик должен сам найти себе работу и бесплатно отработать две недели, работодатель должен обеспечить его питанием. За практику выставляется оценка, которая идет в аттестат. Так происходит знакомство ребенка с рабочей жизнью. К примеру, ребята работают в основном в магазине продуктов, а девушки – в магазинах одежды или кафе, как кто устроится. Конечно, есть и связи. Если родители имеют свой бизнес, они могут устроить ребенка к себе на фирму.

Моя дочь нашла работу в кафе, когда ей было 15 лет. Она очень хорошо работала, чем понравилась всему коллективу. Когда Оле исполнилось 18 лет, ее с удовольствием взяли туда на работу снова и дают смены, которые ей удобны. Все ее подружки тоже работают, и это настолько нормально, как и жить самим.

– Ваш средний сын сейчас учится в девятом классе. Какова система оценивания и какие пути после окончания средней школы?

– После окончания средней школы нужно поступать либо в лицей, либо в гимназию, либо в профтехучилище. В Финляндии десятибалльная система оценивания. Если у школьника пятерки из десяти, то он проходит в лицей или гимназию. Можно также заниматься подготовкой в специальных заведениях, когда ребенок хочет все-таки поступить в лицей; если не хочет – то в профтехучилище. Многие идут туда, даже те, кто хорошо учится. Потому что школа действительно дает очень хорошее образование, почти все население говорит на английском языке. Можно подойти к уборщице на улице или к водителю автобуса – и у них будет отличный английский!

Также здесь принято перед поступлением в университет брать так называемый свободный год, чтобы путешествовать или просто отдохнуть. Для моего украинского менталитета это было очень сложно. По моему мнению, стоит учиться, и если что-то не нравится, тогда менять. В свое время дочь меня послушала и пошла учиться, хотя несколько ее подруг взяли этот свободный год и сейчас работают.

– Сколько длится учебный год и когда у учеников каникулы?

– Продолжительность учебного года зависит от климата. У нас он истекает в конце мая, каникулы начинаются с 1 июня и продолжаются до первой недели августа. Например, в прошлом году продолжались до 8 августа. Конечно, есть две недели перерыва на Рождество и две недели на Пасху. Еще есть каникулы в феврале. Они называются "лыжные каникулы", потому что, как правило, финны едут кататься на лыжах. Популярен здесь праздник 1 Мая, также финны празднуют День летнего солнцестояния, 21 июня, тогда они едут на свои дачи на озерах, которые здесь есть у каждого.

– Сколько длится урок, как и где проходят перерывы?

– Урок длится 45 минут. Когда перерыв, все обязательно выходят на улицу, потому что дети должны дышать свежим воздухом, даже если на улице минус 20 градусов. Такова у финнов традиция.

– Сколько предметов у учеников ежедневно?

– В начальной школе ученики изучают финский язык, математику и аналог нашего естествознания. В средней школе у школьников нет отдельно языка и литературы, они объединены в один предмет. Также нет отдельно всемирной истории и истории Финляндии.

– Задают ли в школе домашние задания?

– В младшей школе задают домашние задания по минимуму. К примеру, прочитать маленькую страницу. И это задание никто не проверяет, никто не контролирует, обучение расслабленное и легкое. Поэтому, кстати, у многих приезжих украинцев создается впечатление, что в финской школе ничему не учат. В Украине, кстати, ребенка в третьем классе иногда могут выносить на руках, когда после школы он "отпахал" еще пять репетиторов. Здесь наоборот – все очень спокойно.

Школьникам могут сказать принести книги, и они в классе строят себе "халабуды", чтобы в них читать. Вообще, у них задания и уроки больше похожи на игру. Основной упор сделан на самостоятельность. Подчеркивают, чтобы ребенок сам выполнял домашние задания, а родители ему не помогали. Кроме того, он должен сам ходить или ехать на велосипеде в школу уже с первого класса, ведь дороги здесь безопасны. Зато с седьмого класса обучение очень серьезное, начинается настоящая жара! (Смеется.)

– Как вы общаетесь с классной руководительницей и другими учителями?

– В Финляндии есть программа Wilma, похожая на украинскую: приходят сообщения и отметки от учительницы, присутствовал ли ребенок на уроке, какие-то замечания. Родителям могут позвонить, только если случится что-нибудь экстренное.

– Украинская учительница в Португалии высказала мнение, что местные учителя только обучают, но не воспитывают. А как к воспитательному процессу относятся финские педагоги?

– Когда мы приехали, моему сыну было девять лет. Он пошел учиться в младшую школу. У него был отличный класс и учительница. Здесь учителя тоже воспитывают, часто разговаривают с детьми. Чтобы стать учителем, нужно окончить не просто университет, а магистратуру, то есть ты должен быть отличником. Человека после бакалавриата не возьмут преподавать. Поэтому с ними достаточно приятно общаться, они очень деликатны (улыбается).

– Кто занимается разрешением конфликтов в школе? Приходилось ли столкнуться с буллингом?

– Иногда о буллинге пишут в газетах. Насколько понимаю, такое случается, но мы с этим не сталкивались. Я знаю, что нужно сразу сообщать классным руководителям. Они очень серьезно к этому относятся, собирается несколько комиссий.

Помню, как-то мой сын, еще когда был маленький, подрался с другим мальчиком. Как только начинается какой-то конфликт между детьми, тем более если поднять руку на кого-то, обоих сразу отправляют домой. Мне позвонила учительница, когда я была на работе (напомню, что звонят они в крайнем случае!), и сообщила о драке. Наказание действительно серьезное – тебя забирают из школы на глазах всего класса. На следующий день уже можно возвращаться, но учеников, которые ведут себя очень плохо, могут и из школы выгнать.

Здесь система социальных работников очень сильна, то есть они сопровождают детей, которые не ходят в школу или убегают. Также помогают, чтобы не было конфликтов, сидят с ними в школе, разговаривают.

– Как в школах относятся к опозданию? Есть ли штрафы за прогулы?

– Штрафов точно нет, но должна быть уважительная причина для отсутствия. Мне за прогул ребенка приходит сообщение, и я должна объяснить причину: у сына голова болела или мы куда-то уехали. Но в то же время нет такого, как у моей подруги в Англии, где нужно заплатить немалые деньги за прогул.

Опаздывать, конечно, нельзя. На некоторые уроки, например по домоводству, где школьники готовят всякие вкусные блюда, если ребенок опаздывает хоть на минуту, его не пускают даже в помещение. Финны вообще очень-очень пунктуальны, здесь все просто минута в минуту.

– Расскажите, пожалуйста, о школьном питании.

– Школьников кормят неплохо, хотя родители все время чем-то недовольны. Здесь постоянно реформируют меню, добавляют иностранные блюда, например тако, буррито с растительным мясом, а финны очень беспокоятся, почему детей не кормят просто макаронами с фрикадельками (смеется).

– Когда после начальной школы школьники переходят в среднюю, а дальше в старшую, они учатся в общем помещении для всех или в разных?

– У нас отдельные помещения. В начальной школе оно, как правило, одноэтажное. Школьники там много играют, имеют большое количество уроков физкультуры и не пересекаются с детьми из средней школы. У них свои туалеты, раздевалки, столовые. Лицей – это тоже отдельная инфраструктура.

– Кто обеспечивает школьников учебниками?

– Мы ни за что не платим, ничего не покупаем, единственное исключение – это рюкзак.

– И это не зависит от минимального дохода родителей? К примеру, в Португалии ни за что не платят исключительно малообеспеченные семьи.

– Совершенно независимо от дохода семьи.

– А какая зарплата у учителей в Финляндии? Достаточно ли педагогических работников?

– Зарплата у учителей – около 3,5 тысячи евро (157 000 грн). Что касается дефицита учителей в школах – не слышала такого, но есть такая проблема с воспитателями. Кстати, ребенка можно отдать в детсад начиная с 10 месяцев. И даже если у семьи высокий доход, максимальная сумма оплаты не будет превышать 350 евро (15 770 гривен) в месяц, а на второго ребенка действует существенная скидка – всего 20% оплаты (это 70 евро, то есть около 3200 грн в месяц). Таким образом, за двух наших близнецов платим чуть больше 400 евро (до 18 000 гривен).

Если мы отдадим еще самого младшего сына Роберта в садик в следующем году, то будем платить 500 евро (чуть больше 22 000 грн) за троих детей на полный рабочий день. Если бы мы были малоимущими, то получится еще меньшая сумма. Очень бедные семьи платят 40-50 евро в месяц (около 1800-2300 гривен) за ребенка.

– Распространена ли практика, когда учителя и воспитатели снимают процесс воспитания и обучения детей, а затем сбрасывают фото и видео в родительские чаты?

– Конечно, воспитатели присылают так называемый отчет, как прошла неделя. В основном дети ходят в походы в лес еженедельно, ведь лесов здесь много, или могут поехать на автобусе на другую детскую площадку, или сходить в музей. Воспитатели составляют план на следующую неделю и пишут, что нужно взять с собой. Или, например, придет фотограф и будет проводить съемку, поэтому нужна хорошая одежда.

В школе никогда не видела родительских чатов, но у меня средний сын ходит на волейбол. Он игрок в очень сильной команде. Вот у них есть родительский чат. На меня обижаются, что я не участвую. Мне кажется, что когда дети подрастают, особенно когда ребенок один или два, им по 15-16 лет, то у родителей наверняка появляется очень много свободного времени. Родители в нашей группе волейболистов такие активные, ездят все время с детьми на турниры в другие города на авто, ночуют где-то в школах, надувают им матрасы, кормят их, а у меня нет времени вообще. Однажды мне позвонили, когда был турнир, с просьбой продавать кофе на благотворительность. Я не могла прийти – и они перестали звонить. Это, наверное, единственное место, где есть такое понятие, как родительский чат – родительская сила на хобби.

– В мире приобретает популярность практика отсутствия игрушек во время пребывания ребенка в детсаду. Чем играют в садах ваши дети?

– У нас очень хорошо финансируются государственные сады. Зимой во всех садах есть маленькие горки, где дети катаются на санках. Есть еще велосипеды, беговелы. В помещении, конечно, отдельные игрушки: дорогие карандаши, фломастеры, краски, всевозможные машинки.

– До какого возраста есть дневной сон?

– Дети должны спать в обед до семи лет, пока не пойдут в начальную школу, но если ребенок бодрствует, то его никто не заставляет это делать. Он может просто лежать в постели, или же ее убирают и позволяют тихонько играть. Вечером воспитательница рассказывает, как прошел сегодняшний день. Например, Григорий – один из моих сыновей-близнецов – спал, а другой, Павел, – нет. Ели оба хорошо, потому что на обед была, например, макаронная запеканка – они ее любят. Или: мы ходили туда и туда. Вот такой отчет (улыбается).

– Привлекают ли родителей к сбору средств? На что вообще их сдают?

– Родители ни на что не сдают средства. Если кто-то хочет подарить учительнице какой-нибудь подарок, то его стоимость не должна превышать 10 евро (около 450 гривен). Это может быть чашечка, конфеты, упаковка кофе, цветы, мед. Иногда мы были не в курсе каких-нибудь праздников, когда здесь все дарят подарки, и не дарили, то к нам отношение никак не менялось, никто нам ничего не говорил. Есть люди, которые не дарят ничего, и это абсолютно нормально.

– А когда у ребенка насморк или кашель, он может посещать учебное заведение?

– Такого отношения к болезням, как у нас, когда заболел чем-то, идешь в аптеку и там выдают килограмм лекарств, нет. У финнов даже психология такова, что каждая болезнь должна пройти сама по себе. Если болит что-то, нужно принять обезболивающее, например ибупрофен. Здесь даже не продают сироп от кашля, надо искать его разве что в эстонских магазинах или в некоторых аптеках. Врач никогда не посоветует сиропчики от кашля, потому что подтверждено доказательной медициной, что они не работают, помогает только много питья.

Финны, которые бывают в Украине, в шоке, сколько у нас аптек! Это, знаете ли, иллюзия того, что ты что-то контролируешь. А украинцам хочется контролировать свою болезнь, что они поправляются. На самом деле, что ты пользуешься препаратом от насморка, что нет, все равно он пройдет через семь дней сам по себе. Конечно, если есть осложнения, врач прописывает антибиотики.

После коронавируса было такое, что нельзя приходить, если кашляешь. Сейчас все кашляют и чихают. Только когда есть температура или рвота, то ребенка могут отправить домой или позвонить родителям, чтобы забрали. Мои дети, наверное, постоянно ходят в садик с насморком, потому что гуляют всегда, а у нас здесь дожди, все время темно и мокро...

– Вот, собственно, как-то в сети возникла дискуссия из-за видео в детском саду в Дании, где дети радостно играли в лужах с грязью. Вам приходилось забирать домой грязных детей?

– Когда бы я ни пришла – все дети сидят в буквальном смысле в лужах и играют машинками или кусками льда, или лопатками воду переливают. Даже если идет дождь или сильный ливень. Короче, зрелище не для слабых нервов (улыбается). Наша бабушка была в шоке, когда это увидела.

В садике есть прихожая, где находится гигиенический душ. Ставишь ребенка и обливаешь его из крана, щеткой чистишь, знаете, как собаке моют лапы ( улыбается ). Сейчас мои ребята не хотят мыться, мы просто снимаем верхнюю резиновую одежду, дождевые ботинки и дождевые перчатки. В каждой группе есть такие специальные шкафы, где сушатся вещи, как феном, под сухим теплым воздухом. Недавно мы переселились в частный дом, так у нас также есть такой шкаф, доставшийся от предыдущих хозяев. Это самая необходимая вещь в доме, потому что дети каждый день возвращаются мокрые и грязные.

– Как с медициной в Финляндии?

– Если какая-то очень большая проблема у человека, то лечат хорошо. Медицина на хорошем уровне, но очень мало врачей. Здесь сильный медицинский профсоюз, регулирующий их количество, потому что, например, средняя зарплата у врача начинается от 5 тысяч евро (около 223 тысяч гривен). Поэтому надо ждать в страшных очередях или покупать страховку и записываться на прием к частному врачу.

– А почему не пойти к семейному врачу?

– Да нет семейного врача, меня это поражало. Только в одном городе Оулу два года назад была введена модель семейных врачей. Каждый раз идешь к врачу, который тебя впервые видит. Да и вообще, к нему сложно попасть, потому что сначала тебя осматривает медсестра, которая и оценивает твое состояние. Если ничего особенного, то могут поставить на очередь, и приходится ждать два-три месяца, а иногда и больше. Поэтому люди и обращаются в частную клинику, где прием стоит около 120–150 евро (5360–6700 грн). Конечно, если очень "припекло", то уже найдешь деньги, чтобы пойти к специалисту.

Я знаю людей, которые приезжают сюда с надеждой, что их будут лечить от онкологии. И очень часто эти надежды оказываются тщетными. К сожалению, пока человек ждет обследования, он может и умереть. В то же время знаю людей, которых очень хорошо лечат и выдают им дорогие препараты всего за 50 евро (около 2300 грн) в год.

Или, например, недавно за мои роды мы заплатили около 150 евро (6700 гривен), но если у человека нет доходов и он состоит на учете как безработный, то можно эту сумму не платить.

Читала статьи о суррогатных матерях или продаже яйцеклеток в Украине. В Финляндии даже если ничем не заниматься, просто сидеть дома, все равно будешь получать денежную помощь и на себя, и на ребенка, а также будешь иметь пусть маленькую, но квартиру в хорошем районе. Многие люди попадают в ловушку социальных выплат и не могут из нее выбраться. Потому что зарплата уборщицы здесь около 1500 евро (67 000 гривен), если человек будет снимать квартиру за 700 евро (31 320 гривен) и платить за коммунальные услуги 200-300 евро (8950-13 420 гривен), то у нее будет оставаться на руки 300-400 (13 420-18 000 гривен) на проживание. А если будет жить в социальном жилье, получать социальные выплаты по безработице и работать два-три дня в месяц, то сможет получать дополнительно еще 300 евро (13 420 грн). И так живут многие люди.

– Сейчас вы сотрудничаете только с финскими медиа или также с украинскими?

– Когда я переехала в Хельсинки, писала статьи как фрилансер для телерадиокомпании Yle – это медиа, финансируемое государством из налогов. Сейчас работаю на постоянной основе. Я очень хотела к ним на работу, но мне говорили, что нужно хорошо владеть финским языком. У них были также русскоязычные страницы, потому что здесь большая диаспора, и украинцы раньше читали именно русскоязычную версию, хотя были новости и на английском. Когда началось полномасштабное вторжение, решили временно открыть службу новостей на украинском языке и позвали меня. С тех пор я там работаю с коротким перерывом на декрет (улыбается).

До большой войны некоторое время я также работала фрилансером в украинских медиа, сейчас ситуация очень грустная, к сожалению. В основном ко мне обращались, чтобы либо снять что-то почти бесплатно, либо чтобы я включилась в прямой эфир как эксперт. Чтобы поддержать коллег, я сотрудничала с ними, но это занимало очень много времени. Сейчас нет ресурса на такое сотрудничество, но всегда с радостью помогу, когда ко мне обращаются за интервью или комментариями.

Для себя я выбрала миссию – рассказывать финнам об украинцах и войне. К примеру, написала о российских организациях, которые здесь получают гранты на помощь украинцам, и финны не видят в этом никакого противоречия! То есть для них это "хорошие россияне", которые хотят помогать, мол, это ведь не те самые, что поддерживают Путина. Я привела им в пример опрос, согласно которому третья часть россиян в Финляндии поддерживает войну против Украины! То есть это не те люди, которые в России под цензурой и их побьют только за то, что они что-то скажут. Это россияне, которые даже родились в Финляндии, получили здесь образование, имеют доступ к медиа и все равно поддерживают вторжение.

А организации, получающие финансирование для украинцев Финляндии, тоже возглавляют россияне. На мой взгляд, это очевидное влияние Москвы и ФСБ! И услуги предоставляются на русском языке, то есть опять-таки происходит русификация украинцев. Я писала главной грантовой организации министерства социальных прав в Финляндии, что, может, украинцы и понимают русский, но навязывание услуг на русском языке – это продолжение имперской политики.

Для финнов это стало неожиданностью, они не увидели в этом проблемы. А когда я поинтересовалась, что они думают о войне и как относятся к кремлевскому режиму, услышала что-то вроде: "Мы не можем говорить о политике, мы за мир и за все хорошее. Идите в российские посольства, мы против этого конфликта ничего не можем сказать". Я им пишу: "Не можете сказать слово война?!", а они мне: "Нет, не можем, мы аполитичная организация и подадим на вас в суд, если будете заставлять нас выбирать позицию". У финнов был шок, потому что они действительно думали, что все люди, живущие в Финляндии, автоматически поддерживают Украину. Наверное, в Португалии похожая ситуация, поэтому мне кажется, у нас с вами работы непочатый край, если мы хотим продвигать идею Украины.

– Всегда интересно узнавать о ментальных отличиях. Чем финны отличаются от украинцев? За что вы любите Финляндию?

– Украинцы более эмоциональные, резкие, коммуникабельные. Финны более закрыты, каждый сам в себе, уважает собственное пространство, среди них сложно найти друзей. У моего мужа, который живет здесь 20 лет, есть несколько приятелей-финнов, близкие наши друзья – это украинцы.

У них совсем другие традиции. К примеру, нет празднований таких, как у нас, подарков. Когда у кого-то из друзей дочери день рождения, нужно приносить свой алкоголь. Кроме того, именинник ничего не готовит, максимум может купить чипсы и кока-колу. Если идти в гости к взрослым, то на кухне накрывается шведский стол, на котором могут быть мясо, салат и картофель, а из сладкого – печенье или торт. Посидели, поели, разошлись – вот и все праздники.

Но финны очень доверчивы и честны. Это просто их качество номер один. Если ты иностранец, не знаешь их порядков, но очень извиняешься, они простят, если не злоупотреблять. У меня муж несколько раз терял кошелек, и каждый раз его возвращали. Даже проводили эксперимент: разбрасывали везде кошельки с деньгами – люди реально их всегда возвращали в полицию. Об этом еще в СМИ писали. В Хельсинки много мигрантов, поэтому преступности больше, иногда воруют велосипеды или вещи из дворов. Но в целом честность зашкаливает.

Нашим друзьям, приехавшим из Киева с тремя детьми из-за полномасштабного вторжения, финны просто отдали таунхаус, пока те не нашли работу и не адаптировались. Они просто платили за них аренду, нашли вещи. А как они принимали украинцев – это вообще отдельная история.

Я очень люблю эту страну, хотя климат здесь действительно сложный: начиная с осени и заканчивая весной очень темно и много дождей. Но есть прекрасное лето, прекрасная осень и прекрасная зима. К сожалению, почти нет весны, это для меня самое тяжелое время.

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