Они учат, но не воспитывают. Украинка объяснила, почему наши школьники-отличники имеют худшие оценки в Португалии

Учителя в Португалии не уделяют достаточно внимания воспитанию детей, ведь их главная задача заключается только в обучении школьников. Вместо того, смогли ли усвоить знания ученики, педагогов не обходит.

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Об этом отметила основательница украинской школы им. Тараса Шевченко в Португалии Наталья Борисенкова в интервью OBOZ.UA. По этой причине у школьников-отличников нередко имеют худшие оценки в иностранной школе.

"В Украине привыкли, что учитель не только преподает и пытается научить, но и воспитывает, то есть неразрывно сочетаются два процесса – учебный и воспитательный. В португальских школах нет воспитательного процесса, их главная задача – только изложить предмет. А уж воспринял ли его ребенок, или нет, их абсолютно не обходит", – рассказывает педагог.

Она делится, что украинские учителя не только учат, но и мотивируют школьников и ищут подход к ним, ведь все дети разные. Однако нередко, когда ученики начинают учиться в португальских школах, то они имеют плохие оценки по некоторым предметам.

По словам Борисенковой, педагоги в Португалии не пытаются понять причину проблем в обучении.

"Очень больно, когда наши школьники-отличники, которых мы всегда хвалим, в португальской школе могут иметь более низкие оценки по некоторым предметам только из-за того, что ребенок интроверт или стесняется, или недостаточно владеет португальским языком и не может показать свои знания. Учитель даже не пытается достучаться, чтобы понять причину", – делится работница образования.

Педагог добавляет, что чаще учителя думают, что ребенок просто не знает язык и потому не отвечает на уроках.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Наталией Борисенко вскоре.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что школьники в Португалии не уважают учителей.

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