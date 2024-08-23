Зарплаты высокие, но ученики учителей не уважают: украинка рассказала интересный факт об обучении в школах Португалии

У учителей в Португалии есть зарплаты в размере 2-3 прожиточных минимумов, что на сумму составляет примерно 1640-2460 евро в месяц. Однако школьники не всегда уважают педагогов во время учебы.

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В частности, учителя не получают должной поддержки от родителей относительно учебного или воспитательного процесса детей. Об этом рассказала основательница украинской школы им. Тараса Шевченко в Португалии Наталья Борисенкова в интервью OBOZ.UA.

"Все зависит от минимального прожиточного уровня, который здесь составляет 820 евро. В среднем зарплата учителя, насколько я знаю, это два-три прожиточных минимума (1640-2460 евро)", – рассказывает педагог.

"Если для родителей прав ребенок, а не учитель, ухудшается отношение учеников к учителю в классе. Когда педагог не имеет поддержки от родителей, они не стоят на одной стороне воспитательного или учебного процесса в португальской школе. Когда учитель теряет ниточки влияния на ребенка то, конечно, у школьника формируется соответствующее отношение к учителю", – добавляет она.

По ее словам, иногда португальское телевидение сообщает о буллинге в школах против учителей. Так что, по мнению Борисенковой, это один из показателей того, как общество в этой стране относится к профессии педагога.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Наталией Борисенко вскоре.

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