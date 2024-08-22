Украинские учебники по немецкому языку назвали одними из лучших учебных материалов Европы. Фото

Два украинских учебника по немецкому языку попали в список претендентов на награды в немецком конкурсе Best European Learning Materials Award (BELTA). Издание для 2-го и 3-го класса авторства Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой.

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В 2024 году в конкурсе соревнуются 27 издательств из 13 стран. Об этом сообщило издательство "Ранок" на официальной странице Facebook.

"В этом году среди 35 номинантов на звание лучших школьных учебников Европы оказались два издания харьковского издательства "Ранок" – Немецкий язык (2-й год обучения) и Немецкий язык (3-й год обучения) от авторов Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой", – говорится в сообщении.

Известно, что BELTA – одна из самых престижных наград для образовательных изданий, которую каждый год получают за лучшие учебные материалы со всей Европы.

Книги оценивает жюри, в которое входят эксперты по разработке учебных программ, преподаванию и издательскому делу. Церемонию награждения организует European educational Publishers group совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой.

Напомним, из-за атаки российской ракеты в типографии Харькова 23 мая, украинские школы почувствуют нехватку учебников. В частности, рынок книгоиздания может снизиться на 40%. Несмотря на то, что типография в Харькове не единственная в Украине, однако полностью удовлетворить потребности школьников будет почти невозможно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине пройдет апробация школьных учебников.

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