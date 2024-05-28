Украинские школы ощутят нехватку учебников после уничтожения россиянами типографии в Харькове

Из-за атаки российской ракеты в типографии Харькова 23 мая, украинские школы почувствуют нехватку учебников. Об этом рассказал президент холдинга "Фактор-Печать" Сергей Политучий. По его словам, рынок книгоиздания может уменьшиться на 40%.

Об этом руководитель корпорации рассказал в интервью Голосу Америки. Он отметил, что, несмотря на то, что типография в Харькове не единственная в Украине, однако полностью удовлетворить потребности учеников школьными изданиями будет почти невозможно.

"Конечно, мы – не единственная типография в Украине, и даже в городе. Но государство почувствует эту проблему, и будет проблема, где печатать учебники. Но, как я говорил, по моим оценкам, где-то 40% мощностей уже утрачены, поэтому возможность удовлетворить потребности издательств, имеющих специализацию школьных учебников, почти невозможны", – сказал Политучий.

Он считает, что это были целенаправленные атаки против культуры и воспитания.

Видео дня

Напомним, предварительно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в сентябре 2024 года школьники получат новые учебники по истории Украины, в которые будет включен раздел о полномасштабной войне с Россией. Чиновник отметил, что в 11 классе школьники изучают тему модерной истории, поэтому ученики старшей школы будут учить предмет с изменениями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директора украинских школ указали на проблему нехватки учебников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!