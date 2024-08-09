В Украине состоится апробация школьных учебников: сколько она продлится и кто будет ее проводить

В Украине проведут апробацию учебников в 2024/2025 учебном году. К исследованию будут привлечены учителя, которые согласятся принять в нем участие и использовать предложенные издания в образовательном процессе. После получения результатов мониторинга в пособия будут внесены изменения перед тем, как их печатать.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Согласно законодательству, апробацию должны проходить все учебники, однако в 2024/2025 году это будут книги для 8 класса.

Исследование начнется 2 сентября 2024 года и должно завершиться к началу конкурсного отбора учебников. Оно состоит из двух этапов:

I этап – апробация учебной литературы педагогическими работниками учебных заведений во время образовательного процесса;

– апробация учебной литературы педагогическими работниками учебных заведений во время образовательного процесса; II этап – опрос педагогических работников учебных заведений относительно качества учебника.

Учебник может попасть на апробацию, если его выбрало:

не менее 10 педагогов не менее чем из 3 регионов;

для пилотных школ – не менее 5 учителей не менее чем из 2 регионов;

по иностранным языкам (кроме английского), языкам коренных народов, национальных меньшинств – не менее 5 педагогов из 2 регионов.

Учебники, которые планируют издавать за счет государственных средств, также должны пройти апробацию.

Определять, какие именно учителя будут проводить исследования учебной литературы, должно учебное заведение. Эти педагоги должны преподавать предмет или курс, а также иметь соответствующее образование и стаж не менее трех лет.

Апробацию будут учитывать при аттестации учителей, поэтому МОН надеется, что это станет мотивацией для участия. Кроме того, администрация может устанавливать надбавку, вознаграждение, премирование или другие виды стимулирования, не запрещенные законодательством.

Педагог может анализировать не больше двух учебников.

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