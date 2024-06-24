''Важно посмотреть на мир глазами учеников''. Учительница истории рассказала, что нужно менять в украинских учебниках

Писать учебники для украинских школьников следует с учетом их взглядов. Об этом замечает учительница истории и соавтор пособий Антонина Макаревич. По ее словам, важно посмотреть на мир глазами учеников, и это работает.

Педагог в интервью Интент поделилась своим примером. Когда для пятиклассников писали учебник по интегрированному курсу истории, включив в него темы толерантности, восприятия равенства и т.д., то впоследствии на уроках дети по теме дискриминации уже были осведомлены. Так что учительнице не пришлось долго разбираться и в чем-то убеждать школьников.

"Важно попробовать посмотреть на мир глазами учеников. Это работает. Мы писали учебник с нашей командой для пятого класса и выбрали программу интегрированного курса по истории – гражданское образование. Многие говорили о толерантности, восприятии, что мы разные, но равны и тому подобное. Когда я начала излагать тему дискриминации в классе, то поняла, что ученикам уже нечего рассказывать. Они уже это понимают, и я ожидала, что мы будем долго в этом копаться, разбираться, анализировать, заходить в глубь, что я якобы имею в чем-то убедить. А оказалось, что не нужно", – объясняет Макаревич.

Напомним, из-за атаки российской ракеты в типографии Харькова 23 мая, украинские школы почувствуют нехватку учебников, а рынок книгоиздания может уменьшиться на 40%. Несмотря на то, что типография в Харькове не единственная в Украине, однако полностью удовлетворить потребности школьников будет почти невозможно.

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