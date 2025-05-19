'Иногда с родителями труднее, чем с детьми'. Крик души учительницы вызвал бурную дискуссию в сети

Учительница начальных классов Наталья Говорищева рассказала, что в педуниверситетах студентов не готовят к тому, что им придется работать не только с детьми, но и с их родителями. И с ними, иногда, будет труднее, чем со школьниками. По ее словам, работа с родителями – это значительная часть работы, которая высасывает энергию.

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В заметке в ТікТок педагог отметила, что с учениками договориться, научить их и достичь хорошего поведения гораздо легче, чем с родителями. Ведь не все из взрослых на одной волне с учителем и готовы быть партнерами и увидеть авторитет педагога.

"Когда я училась в педуниверситете, никто не сказал, что к ребенку будет бесплатное приложение – родители. Что к ребенку добавляются родители, с которыми надо уметь работать. И что, иногда, с родителями будет труднее, чем с детьми. Все хорошо, но родителей бы убрать. С ребенком, с любым, можно договориться, можно научить, можно достичь хорошего поведения. Но если бы родители были с вами на одной волне, они были партнерами, единомышленниками. Но не каждый готов быть тем партнером. Встать на вашу сторону, понять вас, увидеть в вас авторитет. Работа с родителями – это такой пласт работы, который высасывает энергию. С детьми легче, чем с родителями", – поделилась Говорищева.

В то же время, украинцы разделились во мнениях. Некоторые считают, что не со всеми учителями можно быть на одной стороне. Тогда как другие соглашаются с мнением педагога.

"А почему родители должны быть на стороне учителя, а не на стороне собственного ребенка? Это что за аспект педагогики такой, где нужно чихать на ребенка в угоду чужой женщине?".

"У нас в лицее есть традиция – на день учителя родители по желанию проводят уроки. После одного такого урока один папаша стоял, как парализованный и сказал, что мне надо памятник поставить".

"100%, если родители на своем месте, то с ребенком всегда можно работать. А теперь к невоспитанным детям добавились невоспитанные родители".

"Я училась на педагога, но после практики работаю менеджером, и не жалею, потому что родители считают, что в школе должны воспитывать, но там задача предоставить образовательные услуги, есть рабочие часы".

"Должно быть взаимодействие в треугольнике: учитель – ребенок – родители".

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