Элла Либанова назвала ключевую причину, почему более 40% учителей хотят уйти из профессии к 2030 году

Более 40% учителей планируют уйти из профессии к 2030 году. Ключевой причиной такого желания педагогов является пренебрежение умственным трудом.

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Такое мнение высказала известная ученая, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Новой украинской школе. По ее словам, такая тенденция касается также врачей, ученых и других рабочих умственного труда.

"Это не только учителей касается, но еще и врачей, научных работников, рабочих умственного труда. У нас с 1918 года совершенно сознательно культивировалось пренебрежение к умственному труду. И это не могло не повлиять в результате на психологию значительного количества людей", – отмечает ученая.

Эксперт приводит пример зарплаты рабочих профессий, которые некоторое время назад были больше, чем у инженеров на заводах. И это, по мнению Либановой, было принципиальной ошибкой. Ведь, таким образом, снижалась планка тех, кто шел на такие вакансии. Сейчас быстро исправить заложенные сценарии невозможно.

"Зарплата в рабочих профессиях ставилась в разы больше, чем у инженера на том же заводе, и это неправильно. Это была принципиальная ошибка. Мы это закладывали и соответствующим образом снижали планку тех, кто туда шел, быстро этого исправить нельзя", – отмечает специалист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему, по мнению Эллы Либановой, в Украине нужно скрывать малокомплектные школы.

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