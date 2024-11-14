Меньше половины учителей в Украине удовлетворены своей работой, а 80% считают, что их труд не ценят: исследование

Только 47% украинских учителей довольны своей работой. В то же время 80% педагогов считают, что их труд не ценят.

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Такие данные получили общественное объединение "Освіторія" и исследовательское агентство FAMA. Учителя отметили, что преимущественно удовлетворены отношениями со школьниками и родителями. Однако их демотивирует бюрократия, низкая зарплата и большая нагрузка.

Также согласно исследованию, только 58% учителей планируют до 2030 года продолжать работать по профессии. А на следующие два года у таких планов есть 79% опрошенных.

В то же время 54% опрошенных студентов педагогических специальностей в следующие два года настроены на работу учителем, а о таких планах на следующие 5 лет высказались только 56% студентов.

Кроме того, только 12% удовлетворены уровнем заработной платы, а 94% высказались за сокращение бюрократической нагрузки в качестве главного мотиватора.

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