40 детей вместо 25, родители портят репутацию, нет уважения: украинка с двумя педагогическими образованиями объяснила, почему не хочет работать в школе

Украинка по имени Екатерина, получившая два педагогических образования, откровенно рассказала, почему несмотря на это не видит себя учительницей в школе. По ее словам дело не только в нагрузке, которая падает на педагогов, но и в отношении родителей и общей атмосфере в системе образования.

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Суть своих претензий женщина выразила на TikTok-странице, которую ведет под ником @katyabeilis. Она пожаловалась, что проблема не только в трудностях, которые неизбежно возникают у учителей во время работы, но и в нехватке человечности в обществе.

"Работать с детьми в школе – это не просто занятие. Ты еще домой приходишь, пишешь план занятий, проверяешь тетради и кучу всякой документации. Но это можно пережить", – поделилась Екатерина. Но отметила, что главной проблемой все равно остается взаимодействие педагога с родителями учеников.

В частности женщина вспомнила случай со времен своего преподавания в лицее, когда после занятий одна из матерей публично обвинила ее в исчезновении ребенка. Инцидент произошел после урока музыки, когда Екатерина отпустила класс из актового зала – дети должны были собраться и выйти на улицу к родителям, которые ждали их там. "Я открываю Viber, а там мама пишет: "Где мой ребенок? Мой ребенок не вышел! Он пропал! Что вы за учитель? Вас к детям вообще нельзя подпускать! Да я напишу на вас заявление!"" – рассказала педагог.

Впоследствии выяснилось, что девочка просто задержалась за играми с подругой, но извинения от матери прозвучали только лично. "В 9 вечера она позвонила и говорит: "Мне так неудобно, я не разобралась". Но в общую группу написать – нет. А репутация уже испорчена", – пожаловалась Екатерина.

Еще один опыт неприятный опыт женщина, по ее словам, получила в 19 лет, когда работала в школе после педколледжа. Тогда ей дали группу продленного дня, которая состояла из 40 детей, хотя норма – только 25. Несмотря на это Екатерина жаловаться не стала, а занималась со школьниками всеми предусмотренными активностями. В частности, водила их гулять в парк.

Одна такая прогулка закончилась скандалом: ребенок не успел в туалет, а ответственность переложили на учительницу. Екатерина рассказала, что перед прогулкой попросила детей воспользоваться уборной, однако уже после выхода один из второклассников попросился туда. Учительница поручила отвести его пятикласснику, а тот вернулся без ребенка. Более того, младший мальчик не успел добежать до туалета. Как выяснилось, его после этого забрала мама, но учительнице об этом не сообщили.

"Узнаю информацию от завуча, что на меня его папа, который работает в "структурах", пишет заявление", так описала завершение ситуации для себя Екатерина. "Никто не разбирается, тебя никто не спрашивает", – пожаловалась она.

Были и другие ситуации. Например, пока учительница проверяла тетради с домашними заданиями, одна ученица повредила одежду другой. "Угадайте, кто покупал эту курточку? Конечно, я, со своей зарплаты, которая в то время была 900 гривен", – рассказала педагог.

По мнению Екатерины, ключевая проблема, которая приводит к таким ситуациям, заключается не только в условиях труда учителя. Большую роль также играет потеря базового уважения в обществе. "Надо работать не только с детьми, но и с родителями. Нам не украинский язык сейчас надо учить, нам надо вспомнить язык человечности", – подчеркнула она

Женщина добавила, что все эти ситуации случались еще до начала войны в 2014 году, когда времена еще можно было назвать относительно спокойными. Сейчас же эмоциональное истощение только усилилось. "Сейчас, когда все чирикнулись, и я в том числе, у меня уже нет сил держать тот фильтр... Я уже говорю как есть", – подытожила она. Именно поэтому, несмотря на образование и опыт, она не планирует возвращаться к работе в школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинской учительнице истории, которая провалила НМТ по предмету, попав в ту же ловушку, о которой предупреждала своих учеников.

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