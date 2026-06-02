Учительница истории с 18-летним опытом преподавания в школе набрала 'всего 183 балла' на НМТ и объяснила свой результат

Учительница истории и методистка с 18-летним опытом преподавания Оксана Полищук сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины на 183 балла. Свой результат, который оказался не идеальным, она объяснила тем, что сама же попала в ловушку, о которой предупреждала учеников.

Видео дня

Педагог, которая также является основательницей школы дистанционного образования, поделилась опытом в подробном посте на личной странице в Facebook. В нем она проанализировала собственные ошибки.

По ее словам, тест она составляла прежде всего для себя – чтобы почувствовать атмосферу и понять, с чем сталкиваются ученики. Задания не показались ей слишком сложными, однако существенно повлиял принцип формирования теста. Учительница обратила внимание на неравномерное распределение тем: в частности, вопросы по истории независимой Украины, которой она уделяет значительное внимание при преподавании, почти не попались. "Каждый год я предупреждала учеников о том, что выбор тем и вопросов – это исключительно рандомайзер. 30 заданий, которые я проходила, охватили все темы НМТ..., но они были разделены абсолютно по-разному", – сказала Полищук.

Учительница заметила в тесте также несколько неожиданных акцентов. Например, значительная часть заданий касалась литовско-русского периода, в частности фигуры Константина Острожского. Также попадались узкоспециализированные вопросы – об отдельных исторических событиях, карикатурах или даже изображениях на памятных монетах, которые не являются типичными для базовой подготовки.

Отдельно учительница отметила влияние так называемой "перегрузки знаниями". "Меня погубило то, о чем я предупреждаю своих учеников: когда у тебя очень много знаний, ты начинаешь анализировать слишком сильно. А надо было вот то, что первое ёкнуло, то и ставить. Но нет, я несколько раз возвращалась, оставляла вопрос без ответа и думала: "Нет, ну не может же быть вот так. Ну не может быть вот так. Ну как это так? Ну надо поменять, надо все поменять". И я меняла, а, видимо, не надо было", – поделилась она. В частности, трудности вызвали вопросы о диссидентском движении, где несколько вариантов казались одновременно правильными.

Отдельно Полищук отметила, что в тесте ей помогало не столько механическое запоминание дат, сколько понимание исторических процессов и логика. В то же время результат показал: даже опытный учитель не может знать абсолютно все, а формат тестирования имеет свои особенности, которые влияют на итоговый балл. "Учителя – это не флешки на ножках, поэтому я публично говорю о своем результате", – подытожила педагог.

Сейчас Полищук, по ее словам, ожидает детального анализа результатов, чтобы понять свои ошибки. Она также отметила, что этот опыт лишь подтвердил ее подход к обучению: важнее формировать понимание, чем требовать от учеников зазубривания всего материала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фильмы могут попасться среди вопросов НМТ по истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!