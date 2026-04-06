'40 тысяч детей-переселенцев не ходят в школы из-за буллинга'. Почему сеть возмутило заявление Иванны Коберник о Львове и какая ситуация на самом деле

Украинский образовательный эксперт Иванна Коберник заявила, что около 40 тысяч детей-переселенцев не ходят в школы Львова из-за буллинга. Одной из главных причин становится язык: школьники из Мариуполя, Запорожья или Харькова сталкиваются с насмешками и оскорблениями, потому что им сложно овладеть украинским. Кроме того, такие школьники не могут быть первыми в учебе и поэтому закрываются.

Видео дня

Об этом Коберник рассказала в интервью Громадському радіо. По ее словам, родители школьников-переселенцев создают детям возможности для того, чтобы они учились дистанционно и не искали себя в новой среде.

"Есть около 50 тысяч детей школьного возраста, но, условно говоря, менее 10 из них ходят в местные школы. Другие остаются в своих школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове, где есть сильные школы, где есть хорошие учителя. Много причин. Если это те же самые сильные школы, из Мариуполя, из Запорожья или из Харькова, они остаются в своих сильных школах. Второе – это язык. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, насмешками, с оскорблениями, а, к сожалению, надо признать, что язык – это сложно. Ты подросток или маленький ребенок – ты не можешь пошутить, ты не понимаешь шуток, ты не можешь быстро сказать, не можешь быть первым, кто поднял руку, чтобы ответить, и дети закрываются. То есть, там есть такие гетто, тех же мариупольских или харьковских школ, они встречаются, родители создают им возможности, чтобы они учились дистанционно, они общаются и они не ищут себя в новой среде", – сказала Коберник.

Глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк опроверг такую информацию. Он сообщил, что в местных школах и садах учится 4600 детей со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Тезис о "50 тысячах детей-переселенцев, которые не ходят в школы во Львове из-за травли" – это не просто манипуляция. Это откровенная ложь. Эти цифры не имеют ничего общего с реальностью. Во львовских школах учатся тысячи детей, которые были вынуждены переехать из-за войны. И город ежедневно делает конкретную работу, чтобы они интегрировались – не на словах, а на практике", – написал чиновник.

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в феврале 2026 года также отмечала, что более 50 тысяч детей-ВПЛ, проживающих на Львовщине, не посещают местные школы и остаются на дистанционном обучении.

"По данным департамента образования и науки Львовской ОГА, в этом учебном году только около 8 000 детей, учеников Львовщины, которые переехали из прифронтовых городов, ходят в местные школы, а более 50 000 из них не посещают местные школы очно и учатся дистанционно", – сказала Пипа.

Впоследствии, Коберник на своей странице в Facebook назвала свою цитату вырванной из интервью и отметила, что ссылалась на публикацию Пипы, добавив, что это официальные данные Львовской ОГА.

"Телеграм разгоняется моя вырванная цитата из старого интервью. В нем одной из причин, почему дети вынужденных переселенцев не идут в местные очные школы, а пятый год остаются учиться в своих дистанционно, я действительно назвала вопрос языка. Обсуждались многие неудобные болезненные вопросы. Но вытащили только язык", – написала Коберник.

"Добавлю также информацию от директора департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паски: "На начало года во Львовской области было 50 000 учеников, которые дистанционно учатся в своих школах, плюс 8000, которые учатся в местных школах Львовщины". В своем интервью, я действительно один раз сказала Львовщина и один раз Львов, извиняюсь за эту неточность", – отметила образовательный эксперт.

Родители-ВПЛ отмечали, что языковой вопрос – не самый острый в интеграции детей в новую среду. Ведь больше всего проблем возникает из-за общества, которое имеет свои традиции и привычки, поэтому школьникам трудно входить в новый коллектив.

"Из опыта мамы-переселенки с Востока: языковой вопрос не самый острый, по крайней мере у нас его не было, хотя мы сразу попали в школу на Галичине. Большей является проблема интеграции в общество со своими особенностями, традициями, привычками. Особенно, когда взрослые детям вкладывают какие-то искажения относительно чужаков, их вины в войне и прочее".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!