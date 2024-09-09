49-летний премьер-министр Косово во время открытия школы не смог правильно решить уравнение. Видео курьеза

Премьер-министр Косово Альбин Курти попал в курьезную ситуацию, когда во время открытия школы в городе Подуево неправильно решил математическую задачу. В частности, во время переноса слагаемых чиновник сделал ошибку и не изменил знак плюс на минус.

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В конце концов вместо равенства 2х=0 у него получилось 2х=10, поэтому и ответ получился неправильный – 5 вместо 0. Несмотря на это, решению примера поаплодировали присутствующие на события школьники и педагоги. Видео опубликовала медийная компания TV Llapi.

Впоследствии Курти выложил пост-оправдание в Facebook по поводу своей ошибки и пошутил, что если бы был учеником, то не смог бы получить проходной балл на экзаменах.

"Должен сказать, что я рад, что не был в момент решения уравнения студентом, потому что не получил бы проходной балл. Если бы я подумал немного больше времени, то понял бы, что правильный ответ – x=0, но не думаю, что в таком случае у меня хватило бы смелости взять мел и писать на доске в вашем классе. Извините", – сказал чиновник.

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