5 советов от чемпиона олимпиад, как добиться успеха в математике

Школьникам следует готовиться и участвовать в олимпиадах каждый год, ведь это помогает улучшать их математические навыки. Вместо того, обычные уроки по этой дисциплине не помогут добиться такого успеха.

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На этом заметил лауреат Индийской национальной математической олимпиады Рушил Матур, передает Timesofindia. Он поделился пятью советами, как добиться успеха в этой дисциплине и улучшить свои знания.

Найти радость в математике

Очень важно наслаждаться предметом, а не просто стремиться быть в нем гением. Пристрастие к математике естественно ведет к совершенствованию и желанию прилагать дополнительные усилия.

Расширять свои границы

Несмотря на то, что текущий уровень знаний по этому предмету может быть комфортен для школьников, им все же следует испытать себя, исследуя более сложные понятия. Таким образом удастся сохранить навыки совершенными.

Быть любознательным

Победитель олимпиад советует не принимать информацию только так, как она представлена. В частности, по его словам, следует пытаться понять "почему" так происходит. Таким образом, удастся укрепить знания по математике.

Думать критически

Критическое мышление помогает лучше понять математические принципы. Кроме того, ученикам следует пытаться самостоятельно решать задачи.

Быть упорным

Матур советует экспериментировать с разными подходами и искать подсказки в том случае, если ученики не могут найти решения. По его словам, в таких случаях школьники могут столкнуться с трудом. Победитель олимпиад уверяет, что именно упорство станет ключом к решению сложных проблем. В то же время, не стоит отвергать общение с единомышленниками на разных форумах, ведь именно там можно услышать разнообразные точки зрения и найти творческие подходы к решению задач.

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