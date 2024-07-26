Читать книги, учить стихотворения не хватит. Ученый объяснил, для чего нужно учить математику в школе

Обучение математике в школе помогает создавать связи в мозгу, которые затем человек использует для анализа информации и выбора оптимальных вариантов при решении проблем. В то же время, чтение книг, изучение стихов или разгадывание кроссвордов не будет иметь такого влияния.

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Об этом отметил врач-невропатолог, доктор медицинских наук Юрий Фломин в интервью LB.ua. По его словам, для здоровья мозга также необходима достаточная аэробная физическая активность.

"Вы, наверное, не раз в жизни слышали от людей: "А зачем мне та математика, которую я учил в школе? Никогда эти синусы-тангенсы мне не понадобились". Это не совсем правильное понимание. Это обучение (поиск решений, решение задач) потребовалось, чтобы создать сети, которые человек потом всю жизнь использует для анализа информации, избрания оптимальных вариантов. Потому что математика – лучший способ развить навык решать проблемы. Это решение неправильное – значит, попробовал иначе и, наконец, нашел правильный вариант", – говорит специалист.

Он добавляет, что уровень образования оказывает влияние на развитие самого мозга. Чем он выше, тем лучше для человека. Кроме того, это помогает быть более осведомленным, осознанным и понимать риски.

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