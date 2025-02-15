5 альтернатив смартфонам, с которыми родители должны познакомить своих детей

В современном цифровом мире большой проблемой для родителей является необходимость сбалансировать время, которое дети проводят за экраном, и в то же время не отключаться от внешнего мира. Смартфоны предлагают общение, образование и развлечения, но они также подвергают детей отвлекающим факторам, давлению социальных сетей и потенциальным опасностям в интернете.

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Издание Times of India назвали пять устройств, которые могут заменить детям смартфоны. Они позволят оставаться на связи и учиться без рисков, связанных с традиционными смартфонами.

Умные часы

Умные часы, разработанные для детей, обеспечивают основные функции связи, сводя к минимуму отвлекающие факторы. В отличие от смартфонов, эти часы не имеют доступа к социальным сетям или неподходящему контенту.

Многие смарт-часы позволяют совершать двусторонние звонки и отправлять текстовые сообщения, но только утвержденным контактам. Дети не будут отвлекаться на приложения социальных сетей. Благодаря своей уникальной функции, позволяющей считать шаги, умные часы могут стимулировать физическую активность у детей.

Обычные телефоны

Это отличная золотая середина между отсутствием телефона и смартфоном. Они обеспечивают возможность звонков и отправки текстовых сообщений без отвлекающих факторов в виде интернета, социальных сетей или вызывающих привыкание приложений.

Это также устраняет риск кибербуллинга, нежелательного контента и зависимости от экрана.

Планшеты

Планшеты предоставляют образовательные преимущества, творческие инструменты и развлечения без постоянного общения и воздействия социальных сетей, которые приносят смартфоны. Родители могут настраивать параметры, чтобы дети использовали их безопасно и продуктивно.

Многие планшеты позволяют детям использовать приложения, смотреть фильмы или читать книги без подключения к сети.

Электронная книга

Электронные книги поощряют любовь к чтению, одновременно сокращая отвлекающие факторы. В отличие от смартфонов или планшетов, у них нет уведомлений, просмотра веб-страниц или вызывающих привыкание приложений.

Они поддерживают цифровые библиотеки, аудиокниги и образовательные материалы и позволяет детям сосредоточиться на чтении, а не на развлечениях.

Walkie Talkie (двухсторонние рации)

Рации – это непопулярный, но возможный способ для детей общаться с членами семьи без необходимости в сотовой связи или подключении к интернету. Они просты, долговечны и поощряют игры на свежем воздухе.

"При выборе лучшего варианта учитывайте возраст ребенка, уровень зрелости и потребности в общении. Каждый вариант имеет уникальные преимущества, позволяя родителям внедрять технологии таким образом, чтобы способствовать безопасности, обучению и ответственному использованию", – пишут авторы.

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