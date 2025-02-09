'Перерывы каждые 40 минут': школьный психолог сказала, сколько времени детям рекомендовано пользоваться гаджетами

Специалисты рекомендуют детям школьного возраста пользоваться смартфонами или планшетами не более трех часов в день, но не подряд. Чрезмерное использование гаджетов негативно влияет на физическое состояние детей.

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Об этом Суспільному сказала практический психолог житомирского лицея №24 Леся Павлюк. По словам эксперта, разные гаджеты влияют на осанку, зрение, сон, концентрацию внимания на обучении.

По ее словам, детям от 6 до 10 лет рекомендовано пользоваться электронными устройствами не более полутора часов в день, подросткам 11-14 лет – до двух часов, а старшеклассникам 15-18 лет – до трех часов в день.

"Обязательно нужно делать перерывы 5-10 минут каждые 40 минут использования гаджетов. А функция на телефоне "Родительский контроль" включает в себя не только ограничение по времени использования гаджетов, а также контроль контента, особенно младших учеников", – сказала психолог.

Напомним, ранее ученые из Британии, где во многих школах ученикам запрещают использовать на уроках мобильные устройства, провели исследование, которое показало, что нет никакого положительного эффекта от запрета использования мобильных телефонов в школах. Они не выявили никакой связи с более высокими оценками, улучшением психического благополучия или физического здоровья.

В то же время украинские специалисты говорят, что гаджеты могут быть полезны для детей, но есть условие. Родителям следует не только следить, какой контент потребляют дети, но и контролировать, сколько времени в день они производят со смартфоном.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель истории Андрей Стецюк подчеркнул, что гаджеты должны не заменять учебный процесс, а помогать. Дети ведь через планшеты теряют навыки писать, подчеркивать или рисовать таблички и забывают, как делать элементарные вещи.

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