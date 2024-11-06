Дети не знают, как рисовать таблички. Учитель рассказал о другой стороне гаджетов: даже финны назвали это катастрофой

Гаджеты должны не заменять учебный процесс, а помогать. Ведь дети из-за планшетов теряют навыки писать, подчеркивать или рисовать таблички и забывают как делать элементарные вещи.

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Об этом рассказал учитель истории Андрей Стецюк в подкасте "Бульвар Шевченко". Педагог отметил, что даже финны, у которых происходило внедрение интерактивных технологий, стали возвращаться к обычному обучению и назвали гаджеты катастрофой.

"Новая украинская школа – это по сути эксперимент Финляндии, которая сказала о том, что там никаких ручек, бумажек. Гаджеты, у нас есть интерактивные технологии, все окей. Буквально несколько недель назад я читаю заключение. Финны сказали "катастрофа". Мы возвращаемся они не умеют писать. У них только пальчик. Гаджет он не должен заменить, он должен помочь, – делится Стецюк.

Он отмечает, что такая катастрофа в первую очередь идет из семьи. Ведь если в семье вместо того чтобы пообщаться с ребенком, дают планшет, то как на это может влиять учитель. В то же время в Европе гаджеты запрещены во время учебного процесса.

"Книги – это важно. Навыки писать, подчеркивать. "Детки, давайте нарисуем табличку". Это может у многих вызвать проблемы, потому что они забыли, как это делать. "А сколько ячеек? А как ее сделать?". Это все навык, оно должно двигаться, а в голове работать. И мы почему-то этот инструмент убрали, а дали планшет, и все, и он вытеснил", – говорит педагог.

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