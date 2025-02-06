Мобильные телефоны в школах: исследование не нашло никакого положительного эффекта от запрета смартфонов

Ученые утверждают, что нет никакого положительного эффекта от запрета на использование мобильных телефонов в школах. Они провели исследование и не обнаружили никакой связи с более высокими оценками, улучшением психического благополучия или физического здоровья.

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В первом исследовании такого рода исследователи из Бирмингемского университета изучили 1227 учеников из 30 школ по всей Англии, в 20 из которых были ограничения на использование телефонов во время школьных занятий. Об этом пишет Daily Mail.

Их анализ не обнаружил очевидной связи между запретами на использование гаджетов в школах, более высокими оценками и улучшением психического благополучия и физического здоровья. Однако, как утверждают специалисты, это может быть связано с тем, что запрет на использование телефонов не сокращает общее количество времени, которое дети проводят за смартфонами и в социальных сетях в течение недели.

Запреты привели лишь к сокращению использования смартфонов и социальных сетей на 40 и 30 минут в день соответственно, поскольку запрет действует только на телефоны в учебное время.

Старший автор профессор Миранда Паллан говорит: "Наше исследование показывает, что школьная политика не является панацеей от пагубного воздействия использования смартфонов и социальных сетей".

По ее словам, ограничительная политика в отношении использования телефонов в школах не приводит к улучшению результатов среди учеников. Однако решение проблемы общего использования телефонов должно быть приоритетом для улучшения здоровья и благополучия подростков.

Журналисты пишут, что запреты на использование телефонов в школах часто представляются их сторонниками как решение проблемы отвлекающих и пагубных последствий использования телефонов в школах.

Например, одна из крупнейших школьных групп Великобритании, Ormiston Academies Trust, в 2024 году ввела запрет на использование смартфонов для всех своих 35 000 учеников. Директор учреждения указал на "четкую взаимосвязь" между проблемами психического здоровья и интенсивным использованием социальных сетей.

Так, Кэтрин Бирбалсингх, директор и соучредитель школы Michaela Community School, призвала к полному запрету смартфонов для детей младше 16 лет.

"Однако это исследование, похоже, выливает холодную воду на идею о том, что наличие телефонов в школе связано с пагубными последствиями. Исследователи собирали данные у каждого из учеников, участвовавших в исследовании, в течение более 12 месяцев, измеряя их психическое здоровье и благополучие наряду с физическими факторами, такими как сон и физические упражнения", – говорится в статье.

В исследовании использовалась мера, называемая Шкалой психического благополучия Уорика-Эдинбурга, для определения благополучия участников и оценки уровня депрессии и тревожности учеников.

После более чем года ограничений данные не показали никакой разницы между учениками в школах с запретами и учениками в школах без них. Однако сами исследователи говорят, что они не против запрета телефонов в школах.

Профессор Паллан сказала: "Мы не предлагаем школам воздерживаться от внедрения правил, касающихся использования телефонов, поскольку, вероятно, есть и другие преимущества этого, которые мы не оценили в нашем исследовании".

Таким образом, исследование показало, что количество времени, которое подростки проводят за своими смартфонами и в социальных сетях, действительно имеет большое влияние.

"Мы обнаружили связь между большим количеством времени, проведенного за телефонами и в социальных сетях, и худшими результатами, с худшим психическим благополучием и результатами для психического здоровья, меньшей физической активностью и худшим сном, более низким уровнем успеваемости и более высоким уровнем деструктивного поведения в классе", – говорит ведущий автор доктор Виктория Гудиер.

В целом, ученики проводили от четырех до шести часов, используя смартфоны каждый день в среднем, но разница между школами с запретами и без них была небольшой.

"Это говорит о том, что сокращение этого времени, проведенного за телефонами, является важным направлением, но нам нужно сделать больше, чем сосредоточиться только на школах, и рассмотреть использование телефона в школе и за ее пределами, в течение всего дня и всей недели", – добавила ученая.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году 14 штатов США запретили телефоны в школах или дали соответствующие рекомендации местным педагогам. Впервые в стране такой закон был принят во Флориде в 2023 году.

Европейские школы также все чаще запрещают ученикам пользоваться смартфонами во время учебы. Во Франции в 2025 году такое требование будет касаться всех французских школьников. В список стран, ограничивающих пользование гаджетами в школах, также вошли Нидерланды, Испания, Италия, Бельгия.

В школах Англии ученикам полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Уже утвержден план, включающий уже широко принятые практики.

В отчете, опубликованном ЮНЕСКО в сентябре 2024 года, говорится, что каждая четвертая страна уже ограничила использование гаджетов в школах.

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