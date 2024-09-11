Какие страны Европы уже запретили мобильные телефоны в школах, а какие ввели ограничения. Список

Европейские школы все больше запрещают ученикам пользоваться смартфонами во время учебы. Так во Франции уже 200 учебных заведений испытывают такую систему, а с началом 2025 года такое требование будет касаться всех французских школьников.

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В список стран, ограничивающих пользование гаджетами в школах, также вошли Нидерланды, Испания, Франция и Италия, сообщает The Guardian. В то же время, в Бельгии запрет на смартфоны будет действовать для детей до 12 лет.

В Венгрии соответствующий указ требует от учебных заведений забирать смарт-устройства учеников в начале дня.

В Италии и Греции дети могут носить телефоны с собой в течение дня, но ими нельзя пользоваться в классах.

В школах Англии учащимся полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебы. Уже утвержден план, включающий уже широко принятые практики. Таким образом, планируется, что учебные заведения получат уверенность в осуществлении изменений в пользу учеников.

Кроме того, в некоторых странах устанавливают ограничения на использование социальных сетей. Такое решение планируют придерживаться в Австралии. В частности, многие дети могут обходить протоколы по подтверждению своего возраста. Такую же позицию поддерживают и премьер-министры трех крупнейших штатов страны.

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