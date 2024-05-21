В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями: это жестче, чем хочет Франция и Великобритания

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями: это жестче, чем хочет Франция и Великобритания

В 2024 году Австралия планирует провести саммит социальных медиа, на котором будут обсуждаться методы защиты детей и подростков от ущерба в Интернете. В частности, чиновники хотят запретить пользоваться социальными сетями школьникам до 16 лет, ведь они негативно влияют на антисемизм, расизм, гендерное насилие и психическое здоровье. 

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что хочет увидеть решительные и эффективные действия, ведь сейчас многие дети могут обходить протоколы по подтверждению своего возраста. Такую же позицию поддерживают и премьер-министры трех крупнейших штатов страны. Содружество ищет советы относительно того, как может выглядеть возможный и приемлемый возрастной запрет, сообщает Daily Telegraph.

В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями: это жестче, чем хочет Франция и Великобритания

Альбаниз сказал, что на приложение к проверке возраста выделено 6,5 миллиона долларов и вчетверо увеличено финансирование Уполномоченного по электронной безопасности. Таким образом, правительство планирует изучить проблемы и убедиться, что любые проверки, которые будут установлены для ограничения в доступе детей до 16 лет к соцсетям, будут работать.

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"Мы хотим убедиться, что любые принятые меры эффективны, потому что одно из беспокойств заключается в том, что сейчас пользователи могут обойти возрастные протоколы", – сообщил премьер-министр.

На данный момент основные медиаплатформы, такие как Tiktok, Facebook, Instagram и X, требуют от пользователей не менее 13 лет для создания аккаунта. Но законодательных требований по соблюдению этого правила нет, и эксперты указали на множество примеров несовершеннолетних пользователей как доказательство того, что возрастные ограничения на всех платформах не соблюдаются.

В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями: это жестче, чем хочет Франция и Великобритания

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу запретить социальные сети школьникам до 15 лет и сравнил их с джунглями. Он отметил, что родители сейчас на несколько часов в день открывают детям дверь в мир, в котором есть киберпреследование, порнографический контент и отсутствие модерации на цифровых платформах. Во Франции дети до 15 лет не могут без согласия родителя создавать учетные записи. А в случае невыполнения такой обязанности на социальные платформы будут наложены штрафы в размере до 1% ее мировых доходов.

В то же время в Великобритании для использования социальных сетей потребуется удостоверение личности с фотографией. Таким образом, власти планируют идентифицировать детей на сайтах, чтобы защитить их от вероятного вреда в интернете. В настоящее время в социальные сети допускаются школьники с 13 лет. Те, кто не достиг такого возраста, будут удалены с платформ. Проект будет представлен в британский парламент для утверждения весной следующего года, прежде чем его введут.

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