В Австралии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями: это жестче, чем хочет Франция и Великобритания

В 2024 году Австралия планирует провести саммит социальных медиа, на котором будут обсуждаться методы защиты детей и подростков от ущерба в Интернете. В частности, чиновники хотят запретить пользоваться социальными сетями школьникам до 16 лет, ведь они негативно влияют на антисемизм, расизм, гендерное насилие и психическое здоровье.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что хочет увидеть решительные и эффективные действия, ведь сейчас многие дети могут обходить протоколы по подтверждению своего возраста. Такую же позицию поддерживают и премьер-министры трех крупнейших штатов страны. Содружество ищет советы относительно того, как может выглядеть возможный и приемлемый возрастной запрет, сообщает Daily Telegraph.

Альбаниз сказал, что на приложение к проверке возраста выделено 6,5 миллиона долларов и вчетверо увеличено финансирование Уполномоченного по электронной безопасности. Таким образом, правительство планирует изучить проблемы и убедиться, что любые проверки, которые будут установлены для ограничения в доступе детей до 16 лет к соцсетям, будут работать.

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"Мы хотим убедиться, что любые принятые меры эффективны, потому что одно из беспокойств заключается в том, что сейчас пользователи могут обойти возрастные протоколы", – сообщил премьер-министр.

На данный момент основные медиаплатформы, такие как Tiktok, Facebook, Instagram и X, требуют от пользователей не менее 13 лет для создания аккаунта. Но законодательных требований по соблюдению этого правила нет, и эксперты указали на множество примеров несовершеннолетних пользователей как доказательство того, что возрастные ограничения на всех платформах не соблюдаются.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу запретить социальные сети школьникам до 15 лет и сравнил их с джунглями. Он отметил, что родители сейчас на несколько часов в день открывают детям дверь в мир, в котором есть киберпреследование, порнографический контент и отсутствие модерации на цифровых платформах. Во Франции дети до 15 лет не могут без согласия родителя создавать учетные записи. А в случае невыполнения такой обязанности на социальные платформы будут наложены штрафы в размере до 1% ее мировых доходов.

В то же время в Великобритании для использования социальных сетей потребуется удостоверение личности с фотографией. Таким образом, власти планируют идентифицировать детей на сайтах, чтобы защитить их от вероятного вреда в интернете. В настоящее время в социальные сети допускаются школьники с 13 лет. Те, кто не достиг такого возраста, будут удалены с платформ. Проект будет представлен в британский парламент для утверждения весной следующего года, прежде чем его введут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Англии полностью запретят мобильные телефоны.

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