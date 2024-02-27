Дети начинают врать: учитель объяснил, почему мобильные телефоны в классе – всегда плохая идея

Английский учитель Пит Кларксон рассказал, что разрешение пользоваться мобильными телефонами в классе – всегда плохая идея, ведь школьники отвлекаются от учебы. В частности, это негативно сказывается на успеваемости всех детей на уроке. По словам педагога, некоторые из учеников начинают настолько убедительно врать, чтобы не допустить конфискации гаджета, что они поразили бы британского фокусника Пола Дэниелса.

Кларксон говорит, что в случае, когда у школьников выявляют телефон, они начинают придумывать разные отговорки вроде чрезвычайной ситуации дома, визита к врачу, больным родственникам, собеседованиям на подработку и т.д. Учитель в своем письме, которое опубликовало The Guardian, уверяет, что идея позволить носить ученикам телефоны в школе, однако не пользоваться ими, может работать только в идеальном мире.

"К сожалению, мой опыт показывает, что некоторые ученики и родители не слушаются, а значительная часть из них являются частыми пользователями телефонов. Ученикам, особенно тем, что меньше всего нуждаются в отвлечении, почти невозможно соблюдать добровольные условия. Они применяют удивительно широкий спектр изящных и тайных методов использования телефонов на уроках, создавая таким образом ненужные дополнительные отвлекающие факторы для класса в целом", – пишет Кларксон.

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Педагог добавляет, что много лет он с коллегами требовал от учеников сдавать телефоны на время урока в безопасный ящик, и это работало. Однако современные "образовательные" приложения стали поощрять школьников пользоваться гаджетами во время обучения.

Кларксон уверяет, что многие учителя огорчаются, что их прогнозы по поводу ужасных последствий использования смартфонов детьми в школе оправдались.

Напомним, в английских школах планируется полностью запретить использование мобильных телефонов во время обучения. Утвержденный министрами документ содержит различные способы реализации, которыми могут воспользоваться учителя и директора. В частности, из предложенных вариантов дети могут оставлять гаджеты дома, сдавать их на хранение в недоступные шкафы, или держать телефон в личных вещах при условии, что ученики не будут им пользоваться на уроках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Нидерландах школьники сдают мобильные телефоны на время уроков в специальные кармашки.

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