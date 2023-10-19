Без столовых и мобильных телефонов, зато каникулы каждые 5 недель: как учатся в школах Нидерландов

Обучение в школах Нидерландов несколько отличается от занятий в украинских учебных заведениях. В частности, дети проводят много времени на свежем воздухе, с 12 лет добираются на велосипедах и сдают мобильные телефоны на время уроков в специальные карманы.

Школьники приходят на 8:30 и уже через полтора часа их ждет большой первый перерыв, рассказывает мама 9-летней Златы для Тexty.org.ua. Часть перерыва предусматривает обязательный перекус свежими овощами и фруктами и 45 минут на свежем воздухе.

Дальше дети учатся еще час и снова идут на перерыв в 12:00, во время которого очередной прием пищи и прогулка. В школах Нидерландов нет столовых, поэтому ученики должны носить с собой ланч-боксы.

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Находиться во дворе во время перерыва должны все без исключения, если кто-то не захочет идти – ребенка отправляют за стены заведения принудительно. Однако, рассказывает женщина, до таких методов обычно не доходит. Она также добавляет, что в школах строго запрещены мобильные телефоны, а старшеклассники перед началом обучения складывают их в специальные мешочки, чтобы не отвлекаться во время учебы.

Образовательный процесс проходит исключительно на государственном языке, так что если ребенок его не знает, должен сначала закончить языковую школу. Главный акцент делается на определенный режим, предусматривающий уроки, достаточное время на отдых и творческие занятия. Домашних заданий у учеников нет. Также, они обязательно сдают зачет с плавания и получают дипломы. Если школьников приглашают на вечеринку у бассейна, без такого документа попасть на нее нельзя.

Для детей из отдаленных городков работает школьный микроавтобус. Однако пользоваться им можно только с 4 до 12 лет, или тем школьникам, у которых есть особые образовательные потребности. Все остальные добираются в заведение велосипедом – самым распространенным транспортом страны.

Женщина добавляет, что старшеклассники на большом перерыве могут поехать домой и перекусить там, с этим проблем в школах обычно нет. Однако если ребенок до 12 лет остается без присмотра, его родители или опекуны могут получить штраф за это.

Рассказывает, что особые условия существуют и в питании. И отсутствие столовых объясняется традицией есть горячие блюда только вечером. Также большой упор делается на здоровую пищу. Поэтому шоколадные конфеты, мармелад, зефир, кремовые пирожные и другие вкусности под строгим запретом в школах. Если учитель увидит такие изделия – проконтролирует, чтобы ребенок их спрятал и больше не доставал из рюкзака.

Своим опытом образовательного процесса в Нидерландах поделилась также и Елена Буки, работающая в одной из школ учителем нидерландского языка. Ее поразил подход к подготовке проведения уроков, потому что каждый день он начинается с утреннего круга. В течение 20-25 минут учитель вместе с детьми обсуждает простые вещи, такие как погода, настроение, события, и эти вещи дают понять о социальном и эмоциональном состоянии школьников. В частности это влияет и на занятия, распорядок которых может изменяться.

Например, это зависит от настроения учеников, а также того, работает учитель в классе сам, или с ассистентом. Если дети не могут сейчас воспринимать важную информацию – педагог проведет творческое занятие, или наоборот – уделит больше внимания математике. Однако чаще всего, уроки по языку проводятся в первой половине дня, а по точным наукам после большого перерыва.

Учеба продолжается с 9:30 до 13:30. После утреннего круга дети еще 20 минут занимаются легкими задачами, например, рисуют или выполняют простые примеры. По завершению последнего урока в течение получаса те дети, которым нужно дополнительно занимаются с педагогом, а остальные складывают пазлы и конструктор. В конце расставляют на места канцтовары, поливают цветы при необходимости, ставят стулья на парты.

Учителя остаются в школе до 16:30, в это время общаются между собой, пьют кофе, обмениваются опытом.

Оценок в начальной школе дети не получают, однако проходят регулярные тесты, чтобы можно было отслеживать прогресс в учебе. Если результаты не хорошие, то это лишь показатель для учителя, где нужно "подтянуть" и мотивировать ученика. Ведь итог не сообщают ни школьникам, ни родителям.

Интересен подход и к управлению школами, отмечает Елена Буки. Чаще директорами становятся менеджеры и управленцы, а не педагоги. Которые, по ее словам, могут руководить несколькими заведениями и не проводят уроки. В то же время процесс обучения строится полностью на доверии учителям и руководители заведений в него не вмешиваются.

Каникулы у школьников Нидерландов тоже имеют свои особенности. Через каждые пять недель у детей перерыв на 7 дней. На зимние каникулы обычно выделяют две недели, а летом – 5. Это помогает предупреждать истощение и переутомление всех участников образовательного процесса.

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