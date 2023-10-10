Правила не зубрят, учебники не носят, но царит строгая дисциплина: как учат детей в Великобритании

После начала полномасштабного вторжения России в Украину педагог английского языка из Черкасской области вместе с детьми эвакуировалась в Великобританию. Там ей удалось поработать помощником учителя в одной из местных школ и почувствовать разницу между британской системой образования и украинской.

Светлана Сичкарь рассказывает Освіторії, что больше всего ее поразила модель преподавания. Например, детей не заставляют зубрить формулы или правила, а учат анализировать и пользоваться своими знаниями в разных ситуациях. В частности, подчеркивают, что запомнить все невозможно.

Также, в отличие от большинства украинских школ, в английской ученики приходят в заведение с ручками, карандашами и обедами, а тетради хранятся в классах. Взять их домой можно, если школьник хочет повторить материал. Учительница также добавляет, что в учебных заведениях почти нет учебников, материал подается в виде презентаций или распечатанных материалов, которые предварительно готовит педагог накануне занятий. Такая практика удобна, если кто-то пришел на замену, ведь все, что нужно для проведения урока, находится в Google Classroom, делится Сичкарь.

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"Домашние задания задают раз в неделю или реже. И никогда не проверяют во время урока. Зато как только ученики заходят в класс – выполняют задания на повторение изученного материала", – рассказывает об иностранной школе учительница.

Специалист английского языка говорит, что особое внимание уделяется и дисциплине. Уроки продолжаются с 8:30 до 15:00, однако опаздывать нельзя даже на минуту. Если школьник пришел позже – на входе в заведение его встречает директор. Также дети до 11 лет самостоятельно добираться могут только с письменного разрешения родителей.

Педагог отмечает, что в Британии взаимоуважение и ответственность воспитываются еще с детства. Ученики знают – если не соблюдать правила школы, то они не смогут в ней учиться. В частности, замечания по поводу разговоров во время урока аргументируются тем, что школьник проявляет неуважение к учителю и другим детям. Если реакции нет, то применяется четкий алгоритм.

"Сначала устное замечание, потом имя нарушителя записывают на доске. В крайнем случае учитель посылает эмейл в так называемую "mediation team": приходит представитель данной команды, забирает ребенка из класса, проводит воспитательную беседу и объясняет, почему такое поведение во время урока недопустимо", – делится Сичкарь.

Она добавляет, что такая практика интересна, ведь учитель проводит урок дальше, не отвлекаясь на воспитательный процесс. А вот пообщаться дети могут только во время дискуссий, темы которых задает педагог. Такая практика поощряет школьников делиться опытом и умением выражать свое мнение.

Классы в британских школах делятся в соответствии со способностями учеников на слабые, средние и сильные, объясняет Светлана Сичкарь. Например, если у ребенка есть способность к математике, он будет посещать сильную группу с одноклассниками, у которых такой же уровень знаний. А вот английский, к примеру, язык школьники могут учить в более слабой группе с другими. Такая система помогает подобрать материал к уроку, соответствующему определенному уровню.

Разделение на классы в британской школе похоже на университетское. Например, есть поток школьников, которые пошли в 7 класс в сентябре. Всех детей делят на группы с тьютором.

После 9 класса школьники выбирают себе 4 предмета, которые будут учить в старшей школе. То есть у них есть обязательные уроки – английский язык, математика, наука (биология, химия, физика) и физкультура и четыре по выбору. В 11 классе ученики сдают экзамен по выбранной программе и поступают в колледж, обучение в котором обязательно для всех.

Еще одна интересная методика, введенная в английских учебных заведениях недавно, которая предусматривает составление плана занятий в виде буквы S. Первую тему размещают в начале сверху, а последнюю в конце снизу. Таким образом, дети знают, что будут изучать. Также учителя периодически используют опрос, чтобы понять нужно ли корректировать план.

Светлана Сичкарь поделилась, что работать в британской школе было сложно и интересно одновременно, ведь система образования предусматривает свои правила.

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