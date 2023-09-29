Уроки с 07:20, два часа обеда и обязательный душ: украинская учительница рассказала об учебе в школах Швейцарии

Более года преподавательница немецкого языка из Кременчуга работала в швейцарском учебном заведении. За это время она успела увидеть разницу между украинскими школами и иностранными. В частности, в зарубежной у детей обязательно присутствуют в расписании лыжные дни, есть длительный обеденный перерыв, профилактические осмотры школьного стоматолога, а после уроков физкультуры дети должны принимать душ.

Елена Головня, учительница, рассказывает Новой Украинской Школе, что учебный год в Швейцарии начинается в середине августа, в отличие от украинских. Отличается также расписание, уроки стартуют в 07:20. Обедают школьники дома в перерыв с 11:40 до 13:30, а после возвращаются на одну или две пары. Во время большого перерыва преподаватели дежурят на улице, ведь дети обязательно должны выходить на школьный двор.

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После занятий по филькультуре, которые проходят отдельно для ребят и девушек, ученики должны принять душ, если возвращаются за парты. Учитель также добавляет, что физическая подготовка предусматривает уроки в фитнесцентрах, скеймайдачинках и составление нормативов по плаванию. А вот предмет домашнего хозяйства, где учатся шить, гладить и готовить, посещают все школьники.

"Также меня поразило оснащение школы, в частности, актовый зал-трансформер, спортивный комплекс с разнообразным инвентарем и мастерские для трудового обучения, где есть все необходимое", – делится педагог.

Елена Головня рассказывает, что для детей существуют определенные требования в отношении дресс-кода, в частности, запрещены провокационные, расистские, оскорбительные или другие неприемлемые надписи на одежде. Если дети пришли в таком – поверх одежды надевают нейтральную футболку. Нельзя пользоваться телефонами на территории учреждения, это правило касается и преподавателей. Исключение может стать только обращение родителей, когда ребенку необходимо быть на связи с врачом или родителем по состоянию здоровья.

Заботятся в школах Швейцарии и о здоровье, в частности, ученики должны проходить обязательный профилактический осмотр у школьного стоматолога. Если у ребенка есть проблемы – родители сами решают, где именно лечиться, рассказывает педагог.

Родительское собрание проводится раз в год в средней школе, а в старшей – по необходимости. Снабжают школьников и спортинвентарем и канцтоварами. Закупку проводят за счет местного сообщества, говорит украинская учительница.

Добавляет, что среди преподавателей свои условия. В частности, независимо от должности ко всем обращаются на "ты". Также каждый учитель имеет ключи от всех помещений школы.

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