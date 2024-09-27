В США уже 14 штатов приняли закон об ограничении смартфонов в школах: как объясняют решение

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, который требует от школ ограничить или запретить использование смартфонов. В этом году 13 других штатов США уже запретили телефоны в школах или дали соответствующие рекомендации местным педагогам.

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Впервые в стране такой закон был принят во Флориде в 2023 году. Об этом пишет издание Reuters.

Законопроект Калифорнии требует от школьных советов или других руководящих органов разработать политику по ограничению или запрету использования учениками смартфонов на территории школы до 1 июля 2026 года.

Решение, как пишут журналисты, было принято на фоне растущего консенсуса о том, что чрезмерное использование гаджетов может увеличить риск психических заболеваний и ухудшить обучение.

"Мы знаем, что чрезмерное использование смартфонов увеличивает тревожность, депрессию и другие проблемы, но мы имеем возможность вмешаться. Этот новый закон поможет ученикам сосредоточиться на обучении, социальном развитии и мире перед ними, а не на их экранах, когда они в школе", – сказал Ньюсом в заявлении.

Калифорния, де в государственных школах обучается около 5,9 млн учеников, последовала примеру своего округа Лос-Анджелес, школьный совет которого в июне запретил смартфоны для 429 тысяч учеников.

В том же месяце главный врач США Вивек Мурти призвал разместить предупреждающие вкладки в социальных сетях, как те, которые печатают на пачках сигарет.

Мурти процитировал исследование в медицинском журнале JAMA, в котором говорится, что подростки, которые проводят более трех часов в день в социальных сетях, могут подвергаться повышенному риску психических заболеваний.

Он добавил, что опросы показывают, что в среднем подросток проводит 4,8 часа в день в сети.

Напомним, что пользоваться смартфонами во время учебы все чаще запрещают и в европейских школах. В список стран, которые уже ввели ограничения на пользование гаджетами в школах, вошли Нидерланды, Испания, Франция и Италия. А в Бельгии запрет на смартфоны будет действовать для детей до 12 лет.

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