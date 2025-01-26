Гаджеты могут быть полезны, но есть условие: названы плюсы и минусы смартфонов для детей

Ольга Липич
Моя Школа
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Гаджеты могут быть полезны, но есть условие: названы плюсы и минусы смартфонов для детей

Гаджеты могут быть полезны для детей, если использовать их правильно. Родителям следует не только следить, какой контент потребляют дети, но и контролировать, сколько времени в день они проводят со смартфоном.

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В Telegram-канале всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе Елены Зеленской "Ти як?" рассказали родителям, в каких случаях гаджеты будут нести вред для детей, а когда будут их помощниками.

Плюсы гаджетов для детей:

  • гаджеты помогают детям учиться, ведь информация доступна;
  • улучшают их когнитивные навыки и помогают найти свой способ учиться, воспринимать и анализировать информацию;
  • помогают отвлечься и развлечься, что иногда очень важно;
  • развивают мелкую моторику и соревновательные навыки (особенно видеоигры).
Гаджеты могут быть полезны, но есть условие: названы плюсы и минусы смартфонов для детей

Но важно количество времени, которое дети тратят на гаджеты. Их использование будет вредно, если ребенок проводит за экраном слишком много времени, а то и целый день.

Минусы гаджетов для детей:

  • могут провоцировать задержку речевого развития (время, проведенное с гаджетом = время, которое ребенок не общается с окружающими людьми);
  • могут влиять на способность ребенка учиться (если он с детства не получает важной информации от родителей);
  • повышать тревожность и раздражительность у детей (особенно, когда речь идет об ограничении использования гаджетов);
  • провоцировать проблемы с концентрацией внимания, чрезмерной активностью или трудностями с контролем поведения;
  • снижать настроение у детей (негативно влияя на поведение ребенка, его мышления и действия).
Гаджеты могут быть полезны, но есть условие: названы плюсы и минусы смартфонов для детей

Как родителям контролировать время, проведенное со смартфоном или планшетом:

  • установить ограничение на экранное время;
  • не использовать гаджет вместо "няни";
  • поощрять игры на открытом воздухе;
  • позаботиться о достаточном сне для ребенка;
  • использовать гаджеты и контент, подходящие возрасту ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель истории Андрей Стецюк подчеркнул, что гаджеты должны не заменять учебный процесс, а помогать. Ведь дети через планшеты теряют навыки писать, подчеркивать или рисовать таблички и забывают, как делать элементарные вещи.

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