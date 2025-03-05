5 эффективных методик, которые помогут снизить стресс перед экзаменами

Экзамен – стрессовое событие для каждого ученика или студента. Оно обычно связано с давлением, бесконечными повторениями и страхом забыть все в последний момент. Несколько простых техник медитации могут помочь успокоить ум, повысить концентрацию и даже улучшить память.

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Как пишет timesofindia, медитация – это суперспособность, которую любой студент может использовать для борьбы со стрессом перед экзаменом. Издание посоветовало 5 простых советов по медитации, которые могут сделать учебу менее срессовой.

5-минутный дыхательный трюк

Сердце обычно колотится перед экзаменом, это означает, что тело находится в режиме паники. Быстрый и простой способ успокоиться – глубокое дыхание. Вот как это сделать:

сядьте удобно, закройте глаза и сделайте медленный глубокий вдох через нос;

задержите дыхание на несколько секунд;

медленно выдохните через рот.

Такое упражнение стоит повторять всего пять минут перед учебой или перед экзаменом. Это помогает расслабить мозг и улучшить концентрацию. Его можно делать где угодно – даже в экзаменационном кабинете.

Медитация со свечой

Эта техника идеально подходит для обострения внимания, если человеку сложно сконцентрироваться на подготовке к важному экзамену. Нужно зажечь маленькую свечу (если это ребенок, то рядом обязательно должен быть взрослый), сесть в тихом месте и смотреть на пламя, не моргая, как можно дольше.

Каждый раз, когда ваш разум отвлекается, возвращайте свое внимание к пламени.

Эта простая медитация укрепляет концентрацию, как мышцу. Если нет свечи, попробуйте сосредоточиться на маленькой точке на стене или неподвижном объекте.

Повторение "волшебного" слова

Повторение позитивного слова или фразы может творить чудеса для снижения стресса. Выберите простое слово, например "Я спокоен" или "У меня все получится", и повторяйте его мягко, глубоко дыша:

закройте глаза и сделайте глубокий вдох;

произнесите свою мантру про себя или прошепчите ее;

сосредоточьтесь на звуке и отпустите все негативные мысли.

Этот прием избавляет от негативных сомнений и повышает уверенность перед экзаменом.

Расслабление "воздушным шаром на животе"

Когда стресс нарастает, ваше тело может чувствовать себя напряженным и беспокойным. Техника "воздушного шара на животе" – это забавный способ расслабиться.

Сядьте или лягте удобно и положите руку на живот;

представьте, что ваш живот наполняется, как воздушный шар, когда вы вдыхаете;

медленно сдуйте воздушный шар (выдох), расслабляя тело.

Эта техника расслабляет нервную систему, проясняет разум и улучшает память всего за несколько минут.

Визуализация: представьте, что вы добиваетесь успеха

Наш мозг силен, и визуализация помогает ему подготовиться к успеху. Сделайте такое упражнение:

закройте глаза и представьте, что вы входите в экзаменационный зал с уверенностью;

представьте, что вы пишете ответы с легкостью и заканчиваете вовремя;

представьте, что вы улыбаетесь, потому что знаете, что хорошо справились.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учитель из Калифорнии Ларри Ферлаццо дал советы, как работать с проблемными школьниками, чтобы повысить их мотивацию.

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