'Перестаньте думать, что им безразлично': учитель дал советы, как работать с проблемными школьниками, чтобы повысить их мотивацию

Педагоги часто сталкиваются с учениками, которые не показывают свой потенциал и не проявляют практически никаких усилий в классе. Они часто опаздывают на уроки, не делают домашние задания и получают низкие оценки. Такое поведение может быть связано со многими факторами и вовсе не означает, что школьники не мотивированы или им безразлично.

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Об этом в статье на Education Week пишет Ларри Ферлаццо, учитель английского языка и обществознания в средней школе Лютера Бербанка в Калифорнии. Он отметил, что в книгах о повышении мотивации учеников часто отсутствует фундаментальное понимание мотивации школьников.

Большинство семинаров и книг начинаются с предположения, что ученики прилагают мало усилий, потому что у них нет мотивации, поэтому учителям нужно найти способы повысить их мотивацию. Это может сработать, но не во всех случаях.

"Мотивация – это чувство, желание что-то сделать или кем-то стать. Усилия – это действия, предпринимаемые для реализации этой мотивации. Это не одно и то же. На самом деле, вы можете быть мотивированы, даже сильно мотивированы, и при этом не прилагать никаких усилий для реализации этой мотивации", – пишет автор.

Дети могут несколько недель стараться улучшить свои оценки, а в итоге все равно проваливают предмет или не сдают следующий экзамен. Отсутствие конкретных успехов может ослабить усилия, но не обязательно мотивацию.

Есть еще один фактор, который тоже играет роль, это привычки, которые формируются со временем (и плохие привычки тоже). Академические привычки, как и любые другие, также стоит развивать.

"Первое, что стоит сделать – перестать предполагать, что им все равно и они не мотивированы. Лучший способ – рассматривать их как учеников, которым нужно развивать лучшие академические привычки. Работая со студентами, которые проявили мало усилий, вы должны начать с того, чтобы показать и сказать им, что то, что они делают на уроке, поможет им в жизни. Мы называем это полезностью обучения. Мы, как педагоги, не можем предполагать, что ученики будут любить обучение просто ради него самого; мы должны рассказывать ученикам, в чем они преуспевают и как это обучение поможет им в будущем", – говорит Ферлаццо.

Еще одна полезная стратегия работы с проблемными учениками состоит в том, чтобы в течении дня давать им конкретные, постепенные цели для достижения. Они могут быть очень простыми, например, приходить на занятия вовремя. При выполнении цели ученика стоит хвалить, чтобы подтвердить их успех.

Кроме того, педагог советует давать ученикам роль или ответственность в классе. Это может быть раздача работ или сбор. Понимая, что от них ожидают усилий, они их продемонстрируют.

Также, по словам Ферлаццо, может помочь демонстрация работ учеников на стенах в классе, так они будут гораздо более склонны прилагать усилия, чтобы показать лучший результат среди других учеников.

Очень важно педагогам давать своим ученикам конкретную обратную связь и хвалить их за усилия. Например, говорить так: "Мне нравится, что сегодня ты читал на две минуты больше, чем вчера. То, что ты придерживаешься этого, даже когда твой разум начинает блуждать, – это тот тип умственной дисциплины, который сделает тебя зверем в моем классе".

"Наконец, мы всегда должны помнить, что изменения требуют времени. Ученики будут совершенствоваться скачками. Они не будут идеальными даже с описанными выше стратегиями. Но мы можем побудить наших учеников прикладывать больше усилий, для начала перестав предполагать, что они немотивированы, сосредоточившись на постоянных усилиях посредством обучения академическим привычкам и оказывая ученикам ту же похвалу, которую мы хотели бы получить, когда пытаемся изменить свои собственные привычки", – отметил учитель.

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