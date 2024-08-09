5 фраз, которые никогда нельзя говорить детям: это влияет на самооценку

Дети формируют восприятие себя у большинства на основе того, что говорят им родители. Вот почему, поддерживающее общение поможет развивать здоровую самооценку и уверенность детей и подростков.

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Социальный проект для девушек-подростков "Смілива" опубликовал в Instagram 5 фраз, которые никогда не стоит говорить детям, ведь это влияет на их самооценку. Как дети воспринимают эти слова читайте дальше.

Да за что ты нам такая досталась

Когда родители говорят такую фразу, дети обычно ее воспринимают как: "Лучше бы тебя не было". Вместо этих слов взрослым лучше стабилизировать свое состояние и эмоции, а потом вернуться к разговору.

Нашла из-за чего расстраиваться!

Обычно в таких ситуациях мальчик или девочка воспринимают эти слова как: "Твои проблемы мне не важны". Вместо этого специалисты советуют проговорить свои мысли относительно решения проблемы.

Потому что я сказала!

Дети воспринимают эту фразу, будто их слова не имеют значения. Вместо этого взрослым следует объяснить и обосновать свою позицию.

Не делай, я сама сделаю!

Таким образом, мальчик или девочка начинают считать, что они ни на что не способны. В таком случае родителям лучше обсудить, за что именно они волнуются и предложить свою помощь.

Все дети как дети, а с тобой всегда проблемы

Если дети слышат такую фразу, они будут думать, что они мешают своим родителям. Взрослым стоит замечать лучшие стороны своего ребенка и обращать внимание на малейшие победы сына или дочери.

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