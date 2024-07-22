Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

Чрезмерная ответственность может стать препятствием на пути к счастью. В частности, это касается старших дочерей. Ведь согласно исследованию, первенцы взрослеют быстрее других детей из-за стресса, который испытывают матери во время беременности.

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Дети постарше могут критически относиться к своим ошибкам, проявлять перфекционизм и испытывать чрезмерную ответственность в любых делах. Такого мнения придерживаются психотерапевты, сообщает Нuffpost.

Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

Чаще всего, возрастая, девочки должны выполнять взрослые задачи, организовывать семейные встречи и редко просят о помощи у других членов семьи. Кроме того, старшие дети чаще чувствуют ответственность за младших сестер и братьев, а также за своих родителей. Впоследствии, эта тенденция может распространяться на их собственные отношения в семье и работе, уверяет семейная терапевт Натали Мур.

"Это может распространяться на другие отношения, чувство ответственности в собственных семьях в их домах и даже чувство чрезмерной ответственности на работе. Они должны всегда следить за тем, чтобы все было сделано и все выполняли свою работу вовремя", – говорит Мур.

Из-за того, что старшая дочка может чувствовать большую ответственность и взрослость в период, когда она должна быть ребенком, это может лишить ее счастья.

Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

"Вы должны помнить, что поскольку эти семейные роли и ожидания были сформированы в столь раннем возрасте, мы часто их не осознаем. Это то, что старшие дочери просто делают, не задумываясь. Многие старшие дочери имеют естественное желание проверять людей и убедиться, что все делают то, что должны", – говорит психолог.

Более того, старшие дочери часто становятся лидерами группы друзей, на которых каждый может положиться. Однако часто это может приводить к выгоранию, тревоге и депрессии. В то же время, нередко некоторые остро реагируют на неудачи и чувствуют вину.

Для старших девочек, преуспевающих благодаря ответственности и перфекционизму, может быть трудно остановить этот цикл.

Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

Специалисты советуют в таких случаях больше обращать внимание на свои чувства и делать то, что им бы хотелось. К примеру, когда девочка хотела пойти в бассейн с друзьями, но постоянно спешила домой, чтобы нянчить своих братьев и сестер, сейчас стоит порадовать себя такой возможностью.

Психологи советуют задать себе вопрос: "Что хотел сделать маленький ты, чего ты не успел сделать?" Таким образом, уже взрослым дочерям удастся смягчить свое настоящее. Также полезно вести дневник, говорят эксперты.

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