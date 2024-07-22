Синдром старшей дочери. Психотерапевты назвали одну вещь, которая больше всего вредит счастью детей

Чрезмерная ответственность может стать препятствием на пути к счастью. В частности, это касается старших дочерей. Ведь согласно исследованию, первенцы взрослеют быстрее других детей из-за стресса, который испытывают матери во время беременности.

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Дети постарше могут критически относиться к своим ошибкам, проявлять перфекционизм и испытывать чрезмерную ответственность в любых делах. Такого мнения придерживаются психотерапевты, сообщает Нuffpost.

Чаще всего, возрастая, девочки должны выполнять взрослые задачи, организовывать семейные встречи и редко просят о помощи у других членов семьи. Кроме того, старшие дети чаще чувствуют ответственность за младших сестер и братьев, а также за своих родителей. Впоследствии, эта тенденция может распространяться на их собственные отношения в семье и работе, уверяет семейная терапевт Натали Мур.

"Это может распространяться на другие отношения, чувство ответственности в собственных семьях в их домах и даже чувство чрезмерной ответственности на работе. Они должны всегда следить за тем, чтобы все было сделано и все выполняли свою работу вовремя", – говорит Мур.

Из-за того, что старшая дочка может чувствовать большую ответственность и взрослость в период, когда она должна быть ребенком, это может лишить ее счастья.

"Вы должны помнить, что поскольку эти семейные роли и ожидания были сформированы в столь раннем возрасте, мы часто их не осознаем. Это то, что старшие дочери просто делают, не задумываясь. Многие старшие дочери имеют естественное желание проверять людей и убедиться, что все делают то, что должны", – говорит психолог.

Более того, старшие дочери часто становятся лидерами группы друзей, на которых каждый может положиться. Однако часто это может приводить к выгоранию, тревоге и депрессии. В то же время, нередко некоторые остро реагируют на неудачи и чувствуют вину.

Для старших девочек, преуспевающих благодаря ответственности и перфекционизму, может быть трудно остановить этот цикл.

Специалисты советуют в таких случаях больше обращать внимание на свои чувства и делать то, что им бы хотелось. К примеру, когда девочка хотела пойти в бассейн с друзьями, но постоянно спешила домой, чтобы нянчить своих братьев и сестер, сейчас стоит порадовать себя такой возможностью.

Психологи советуют задать себе вопрос: "Что хотел сделать маленький ты, чего ты не успел сделать?" Таким образом, уже взрослым дочерям удастся смягчить свое настоящее. Также полезно вести дневник, говорят эксперты.

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