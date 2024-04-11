5 вещей, которые никогда не делают родители успешных детей

Несмотря на то, что родители стараются как можно лучше воспитывать своих детей, они все равно будут допускать ошибки. По мнению экспертов, на будущий успех подростков непременно влияет то, как взрослые разговаривают и обращаются со своими сыновьями и дочерьми.

Специалисты назвали пять вещей, которые никогда не делают родители успешных детей. CNBC собрал советы, чего следует избегать взрослым, чтобы воспитать счастливых и уверенных в себе личностей.

Не баловать

Если родители часто балуют своих детей, у них меньше шансов стать устойчивыми и настойчивыми в будущем. Именно эти черты помогают избежать распада во время стресса во взрослом возрасте, уверяют специалисты. Однако, они тоже не советуют относиться к малышам слишком строго. Вместо этого следует устанавливать разумные ожидания и держать за них ответственность. Таким образом, школьники будут учиться самостоятельности и мотивации.

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Не наказывать за неудачи

Наказание ребенка за ошибку может привести к тому, что он будет стыдиться за это. В то же время, это случай благодаря которому можно научиться. Взрослым следует помогать подросткам получать опыт из таких ситуаций, чтобы они обретали уверенность. В частности, родители могут поделиться историями своих неудач, которые они смогли преодолеть.

По словам специалистов, наиболее успешные люди достигали своих целей, когда терпели неудачи на пути к развитию. Более того, именно такие ситуации помогают школьникам сосредотачиваться на возможностях исправления поражений.

Избегать пессимизма

По словам экспертов, оптимистично настроенные дети более склонны рассматривать препятствия как временные неудачи, которые можно преодолеть. В то же время, чрезмерный негатив будет влиять на решение скорее сдаваться в тяжелых ситуациях, вместо того чтобы искать решение.

Не раздражаться, когда дети задают много вопросов

Согласно исследованиям, дети учатся больше запоминать, когда активно задают вопросы по изученному материалу. Поэтому специалисты советуют учить малышей проявлять любознательность.

Не реагировать чрезмерно

Чрезмерная тревога может негативно отразиться на психическом здоровье детей. Поэтому взрослым не нужно слишком переживать, когда школьники получают плохие оценки или ссорятся с кем-то из друзей. Специалисты советуют в таких случаях успокоиться и напоминать себе о том, что не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

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