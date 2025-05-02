Эксперты украинского социального проекта для девушек-подростков "Смілива" назвали 5 фраз, провоцирующих детей на ложь. По их мнению, многое зависит от того, что слышат дети: ведь слова могут или вдохновлять на честность, или заставлять скрывать правду.

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Конечно, понять, что ребенок обманывает – неприятно. Но нужно не ругать, а найти причину – что его на это провоцирует и стать тем, кому захочется говорить правду. Как лучше построить коммуникацию во избежание обмана они рассказали в социальной сети Instagram.

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Вместо фразы "Если солжешь – накажу", лучше использовать: "Если скажешь правду, мы попытаемся решить проблему вместе".

Вопрос "Почему ты постоянно врешь?" не поможет ребенку открыться и быть честным. Чтобы поощрить говорить правду, скажите: "Поговорим, почему тебе так сложно было сказать правду?"

Пустой запрет типа "В нашей семье так нельзя" не влияет на ребенка. Таким образом, он не поймет ценности правды. Объясните, почему это важно.

Если же на ребенка давить, он будет пытаться защититься, и ложь – один из методов самозащиты. Лучше найти время и сесть рядом – поговорить и помочь выполнить задание или решить проблему.

Дети очень доверчивы и воспринимают то, что говорят прямолинейно. Если ребенку сказать, что ему больше не доверяют, то зачем он будет пытаться исправить поведение?

Также эксперты уверяют, что чем эмоциональнее будет ваша реакция на ложь ребенка, тем более мастерской она станет в следующий раз.

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