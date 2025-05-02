5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Анна Боклажук
Моя Школа
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5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Эксперты украинского социального проекта для девушек-подростков "Смілива" назвали 5 фраз, провоцирующих детей на ложь. По их мнению, многое зависит от того, что слышат дети: ведь слова могут или вдохновлять на честность, или заставлять скрывать правду.

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Конечно, понять, что ребенок обманывает – неприятно. Но нужно не ругать, а найти причину – что его на это провоцирует и стать тем, кому захочется говорить правду. Как лучше построить коммуникацию во избежание обмана они рассказали в социальной сети Instagram.

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Вместо фразы "Если солжешь – накажу", лучше использовать: "Если скажешь правду, мы попытаемся решить проблему вместе".

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Вопрос "Почему ты постоянно врешь?" не поможет ребенку открыться и быть честным. Чтобы поощрить говорить правду, скажите: "Поговорим, почему тебе так сложно было сказать правду?"

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Пустой запрет типа "В нашей семье так нельзя" не влияет на ребенка. Таким образом, он не поймет ценности правды. Объясните, почему это важно.

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Если же на ребенка давить, он будет пытаться защититься, и ложь – один из методов самозащиты. Лучше найти время и сесть рядом – поговорить и помочь выполнить задание или решить проблему.

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Дети очень доверчивы и воспринимают то, что говорят прямолинейно. Если ребенку сказать, что ему больше не доверяют, то зачем он будет пытаться исправить поведение?

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

Также эксперты уверяют, что чем эмоциональнее будет ваша реакция на ложь ребенка, тем более мастерской она станет в следующий раз.

5 фраз, провоцирующих детей на ложь

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