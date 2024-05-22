5 идей для подарка учителю, которые легко сделать своими руками

Последний звонок в большинстве школ прозвучит 31 мая. Выпускники и их родители заблаговременно готовятся к этому праздничному событию и хотят отблагодарить незабываемыми подарками учителей.

OBOZ.UA собрал 5 идей для презентов педагогам, которые можно сделать своими руками и оставить теплые воспоминания об особенных годах обучения. Ведь немало учителей напоминают школьникам о том, что лучше потратить средства на поддержку военных, защищающих Украину от российских захватчиков.

В первую очередь стоит обратить внимание на интересы педагогов и позаботиться о личности, ведь каждому учителю будет приятно получить такой подарок.

Букет с фотографиями школьников

Создайте особый собственноручно изготовленный букет, в цветках которого будут размещены фото учеников класса. Для этого может быть использована цветная бумага, оригами или аппликация. Хорошей идеей в таком случае станет коллективная работа. Вместо цветов можно использовать ладошки или стикеры со словами благодарности.

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Картина с фото и пожеланиями

Вместо обычных цветов можно подарить картину с фото всех школьников и пожеланиями или словами благодарности за время обучения в школе. Для этого можно выбрать особую рамку. Кроме того, каждый ученик может сделать свою надпись с пожеланиями.

Альбом с фотографиями

Для этого можно подготовить альбом, в котором будут собраны не только фото на память, но и смешные ситуации, связанные с жизнью класса. Такой подарок будет напоминать педагогу не только об учебе, но и создавать особые эмоции о запомнившихся с детьми случаях. Кроме того, ученики могут создать сообщения с курьезными или смешными случаями с детьми. Таким образом, учитель будет помнить об особой связи с классом.

Мыло своими руками

Сейчас сделать мыло своими руками очень просто. Так что школьники могут создать букеты или просто подарочный пакет. В частности, использовать какие-то особые слова или символы для этого, которые будут напоминать учителю о времени, которое он уделил школьникам.

Букет из канцелярии

Простой подарок, который всегда напомнит об учениках. Особенно если они знают потребности учителя и могут добавить в подарок именно те принадлежности, которыми чаще всего пользуется педагог. Учитывая предмет преподавателя, можно выбрать из многих составляющих. А чтобы украсить подарок, можно добавить живые цветы или сладкие комплименты.

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