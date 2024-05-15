Когда в Украине завершается учебный год и начинаются летние каникулы

2023/2024 учебный год продлится до 28 июня 2024 года, согласно решению Министерства образования и науки Украины. Однако школы сами будут определять дату завершения обучения. Решение будет принимать педагогический совет, руководствуясь установленными Кабинетом Министров нормами.

Некоторые из учебных заведений решили продолжить уроки в июне, чтобы школьники смогли догнать образовательные потери. В то же время, последний звонок в школах должен состояться 31 мая. OBOZ.UA собрал информацию о том, когда начнутся летние каникулы.

В большинстве регионов школьники завершат обучение в конце мая.

В 66 общинах Киевской области последний звонок прозвучит 31 мая. Но отдельные школы завершат обучение до 7 и 14 июня соответственно. Срок обучения в этих заведениях продлили из-за большей продолжительности каникул зимой.

Однако в Житомире дети будут ходить на уроки до 6 июня. В Днепре немного длиннее будет обучение для выпускников, которые будут готовиться к сдаче Национального мультипредметного теста.

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В Виннице последний звонок раздастся раньше, ведь каникулы планируется начать с 27 мая.

В Сумах в отдельных школах обучение продлится до 7 июня.

В Харькове учебный год завершится 31 мая, так что с июня школьники пойдут на летние каникулы. Однако чтобы наверстать образовательные потери, родители смогут приводить своих детей в августе на дополнительные занятия. Таким образом, местные власти решили помочь учащимся подготовиться к новому учебному году, чтобы ученики могли повторить изученный материал и актуализировать знания накануне первого сентября.

В Запорожье учебный год в школах продлится до первого июля, поэтому у детей будет только два месяца летних каникул. В июне школьники будут посещать уроки и будут проводиться консультативные занятия. Такое решение было принято в связи с длительным дистанционным образованием и невозможностью проводить полноценное обучение из-за частых воздушных тревог.

В отдельных школах Украины пройдут и выпускные вечера. В частности, 7 июня они должны пройти для учеников 9 класса, а 14-го – для 11-х.

В то же время, в Киевской области и еще ряде регионов образовательным учреждениям рекомендовано не проводить громкие массовые мероприятия по случаю завершения учебного года и выпускных вечеров.

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