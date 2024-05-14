Более 23 тысяч: стало известно, в каком регионе Украины НМТ-2024 будет сдавать наибольшее количество поступающих

Более 23 600 абитуриентов зарегистрировались на прохождение Национального мультипредметного теста 2024 года на Львовщине. Сейчас уже 80% укрытий в регионе подготовлены к сдаче экзамена.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска, передает официальный сайт областного совета. Чиновник отметил, что НМТ-2024 будут проводить в укрытиях, чтобы дети не прерывались от выполнения заданий.

В то же время в Черкасской области на НМТ-2024 зарегистрировалось 9 614 участников. Такую цифру озвучил начальник управления образования и науки Черкасской ОВА Валерий Данилевский. Он сообщил, что среди предметов по выбору наибольшим спросом среди поступающих пользовался английский язык – 33% от общего количества, далее биология – 26%, следующим – география 19%. Меньше всего школьники выбирали украинскую литературу, физику, химию, немецкий и французский языки.

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В Житомирской области для участия в НМТ зарегистрировались 7 332 абитуриента. Тестирование будет проходить в нескольких областных городах – Бердичеве, Житомире, Коростене и Новограде-Волынском.

В Полтавской области планируется, что в экзамене примут участие более 11 тысяч человек. Такая цифра превышает прошлогодние показатели, сообщил председатель Полтавской ОВФ Филипп Пронин. Чаще среди предметов будущие абитуриенты выбирали английский язык. Далее в рейтинге по популярности – биология и география.

По Донецкой области на НМТ зарегистрировано 4 870 поступающих, по Луганщине – 708 человек. Рассказал директор регионального ЦОКО Владимир Власов. По его словам, участники выбирали больше иностранных языков – 42,7%, биологию – 19,1%, географию – 18,5%, украинскую литературу – 15%, физику – 2,7%, химию – 1,2%.

На Закарпатье на НМТ подали заявки около 8,4 тыс. школьников. Среди них почти 150 вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в Закарпатской ОВО. Ученики чаще всего выбирали английский язык. На основную сессию экзамена зарегистрировалось более 86% всех школьников.

В Черниговской области сообщается о 7 177 зарегистрированных, что на 300 человек больше, чем в прошлом году, из которых 5 956 – выпускники текущего года и 1 221 – прошлых лет.

В Сумской области для прохождения основных сессий НМТ в этом году зарегистрировалось 7810 участников – это 5 655 выпускников 2024 года и 2 155 прошлых лет.

В Харьковской области количество зарегистрированных участников НМТ составляет 12 837 человек, это на 845, чем в прошлом. Известно, что поступающие предпочли иностранный язык – 5 586 школьников. Другие выбрали биологию – 2 804, географию – 2 009, украинскую литературу – 1 777, физику – 434, химию – 137.

В Тернопольской области поступающих, которые изъявили желание сдать НМТ-2024, – 9036, сообщили в ОГА.

В Ивано-Франковской области зарегистрировались 12 045 учеников, что на несколько сотен больше, чем в 2023 году. Заместитель директора Ивано-Франковского регионального ЦОКО Иван Любинец сообщил, что самым популярным предметом на выбор стали биология, английский язык, география и украинская литература. На них зарегистрировались ориентировочно 11 тысяч участников. Меньше всего – на экзамен по физике и химии.

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