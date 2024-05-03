НМТ-2024. Что будет на тесте по иностранному языку и какой минимальный проходной балл

Украинские поступающие, регистрируясь на прохождение Национального мультипредметного тестирования в 2024 году, больше всего выбирали иностранный язык четвертым экзаменом. В частности, среди перечня школьники могли отдать предпочтение английскому, испанскому, немецкому или французскому. Содержание заданий будет соответствовать программе Внешнего независимого оценивания по иностранным языкам и будет содержать части "Чтение" и "Использование языка".

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Тесты будут состоять из 32 заданий разных форм. В частности, с выбором одного правильного ответа из четырех предоставленных вариантов – 5 заданий, на установление соответствия – 11 и заполнение пропусков – 16.

За каждый правильный ответ будет начисляться по 1 баллу. То есть, в итоге участники тестирования смогут получить от 0 до 32 баллов.

Минимальный проходной балл для абитуриентов составляет 5 баллов.

Свои результаты с НМТ по иностранному языку поступающие узнают сразу после завершения тестирования.

Видео дня

По Таблице перевод тестовых баллов результат будет переведен в рейтинговую оценку по шкале 100–200 баллов.

УЦОКО также разместило демонстрационные варианты тестов по иностранным языкам:

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