НМТ-2024: когда придет приглашение на тестирование. Сроки и даты

Поступающие, зарегистрировавшиеся на прохождение Национального мультипредметного теста в 2024 году, будут получать приглашение до 8 мая. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, поступающие в персональных кабинетах также будут иметь информацию о дате, месте и времени проведения НМТ. Об этом чиновница сообщила во время эфира в YouTube.

"До 8 мая вы получите на своих страницах на сайте Украинского центра оценивания качества образования приглашение для участия в тестировании. И собственно это приглашение будет содержать всю информацию о том, как и когда будет проходить НМТ", – заверила Вакуленко.

Само тестирование будет проходить в период с 14 мая по 25 июня.

Поступающие, которые примут участие в дополнительной сессии, получат письма с приглашениями до 8 июля. Экзамен будет проходить с 11 по 19 июля.

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Напомним, абитуриенты, которые не смогли зарегистрироваться на НМТ до 11 апреля, смогут сделать это во время дополнительного периода. Он будет продолжаться с 10 по 15 мая. Принять участие в тестировании могут поступающие, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорично нельзя делать во время тестирования.

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