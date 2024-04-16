Когда дополнительная регистрация на НМТ-2024 и кто может зарегистрироваться

Украинские абитуриенты, которые не смогли зарегистрироваться на Национальный мультипредметный тест до 11 апреля, смогут сделать это во время дополнительного периода. Он будет продолжаться с 10 по 15 мая.

Об этом говорится в приказе Об организации и проведении в 2024 году Национального мультипредметного теста, обнародованном Министерством образования и науки. В частности, принять участие в тестировании могут поступающие, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

В то же время, подать заявку в течение дополнительного периода смогут школьники, которые не смогли зарегистрироваться во время основной сессии по уважительным причинам.

Также в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или в следственных изоляторах.

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С 10 по 19 мая включительно будущие участники НМТ могут вносить изменения в личные кабинеты. В частности, можно выбрать другой предмет по выбору, населенный пункт или язык перевода заданий.

Сессии второго периода запланированы с 11 по 19 июля по отдельному графику.

В то же время, те участники, которые зарегистрировались на основной период, однако не явились или опоздали во временный экзаменационный центр, должны в течение трех дней со дня проведения НМТ, в котором поступающий должен был участвовать, подать заявление о регистрации на дополнительную сессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что составить НМТ в 2024 году можно будет в 31 стране и 55 городах.

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