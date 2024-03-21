НМТ-2024 за рубежом: расширен список стран и городов, где можно пройти тестирование. Но будут ограничения

Сдать Национальный мультипредметный тест в 2024 году можно будет в 31 стране и 54 городах. Несмотря на то, что перечень расширился, во временных экзаменационных центрах, которые помогли оборудовать зарубежные партнеры, есть ограничения по количеству мест. Поступающих призывали не медлить с регистрацией.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там отметили, что в случае, если места закончатся в определенном населенном пункте, это место станет недоступным в сервисе регистрации и поступающим придется выбирать другое. Если участники НМТ прошли регистрацию, они могут изменить локацию на более удобную до 15 апреля.

УЦОКО также рассказало, что 20 марта свободных мест уже не осталось в таких городах, как Берн (Швейцария), Бухарест (Румыния), Кельн, Нюрнберг (Германия), Прага (Чехия) и Чикаго (США).

К 28 странам, в которых были предварительно подтверждены договоренности о проведении НМТ-2024, удалось добавить также города Валенсия (Королевство Испания), Алкмар, Амстердам и Роттердам (Королевство Нидерланды), Кишинев (Республика Молдова), Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Дюссельдорф (Федерация Германии). Также в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) появилась возможность пройти НМТ в дополнительную сессию.

Видео дня

Напомним, 14 марта началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024. Для того чтобы подать заявку на тестирование, участникам экзамена нужно создать личный кабинет на официальном сайте УЦОКО. Именно в нем поступающие будут получать информацию о месте, дне и времени проведения экзамена.

Проходить первый этап НМТ будет с 14 мая по 25 июня, уже с 8 мая участники тестирования получат приглашение.

На тестирование также можно зарегистрироваться через Дію. Для этого нужно скачать всего один документ об образовании. Таким образом поступающие смогут сократить время прохождения проверки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать во время сдачи НМТ-2024.

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