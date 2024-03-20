На НМТ-2024 можно зарегистрироваться через Дію: нужно скачать всего один документ

Участники Национального мультипредметного теста-2024 могут зарегистрироваться на экзамен с помощью приложения "Дія". Для этого, в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

Благодаря использованию приложения поступающим не нужно будет загружать копии документов для подтверждения личности. Кроме того, региональный центр оценивания качества образования не будет тратить дополнительное время на верификацию личных данных, что ускорит процедуру регистрации на НМТ, сообщает Osvita.ua.

Напомним, в Дії появились первые документы об образовании. В частности, "подтянулись" аттестаты и дипломы украинцев, принявших участие в бета-тестировании. Представители приложения анонсировали, что услуга будет доступна всем пользователям после успешного завершения проверки.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщал, что в апреле 2024 года приложением "Мрія" смогут воспользоваться первые 40 украинских школ, а к концу года их количество увеличится до тысячи. В 2025-м в Минцифри планируют подключить 10 000 учебных заведений.

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Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024.

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